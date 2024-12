Bản tin Hình sự: Bắt đối tượng dùng gậy sắt đập phá xe ô tô sau va chạm giao thông

TPO - TIN NÓNG ngày 8/12: Bắt tài xế lái xe tải lao vun vút trên đường dù có người bám kính chắn gió; Bắt nhóm ‘quái xế’ mang hung khí rượt đánh người đi đường; Thiếu nữ bị bạn trai quen qua mạng ép gửi video nhạy cảm

Công an huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) đã triệu tập, làm rõ 16 thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng. Trước đó, trên địa bàn xã Sào Báy (huyện Kim Bôi) có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí (dao, vỏ chai bia, phóng lợn...). Các đối tượng này điều khiển xe máy kẹp 3 không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, chạy xe với tốc độ cao, rú ga, bấm còi gây mất an ninh trật tự. Lý do của hành vi trên là muốn diễu phố thị uy nên nhóm thanh niên đã tụ tập, mang theo hung khí, đi xe máy ném vỏ chai bia thủy tinh ra đường.

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) bắt tạm giam Nguyễn Trường Sa (32 tuổi, quê Bình Định) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong lúc dừng đèn đỏ trên đường do kẹt xe, xe tải chở hàng do Sa điều khiển bị xe ba gác do anh N.H.T. (31 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) điều khiển quẹt trúng. Nhìn thấy bên hông xe bị trầy xước, Sa bực tức và dùng tay đánh vào đầu anh T. Được phụ xe đi cùng can ngăn, Sa trở về cabin để tiếp tục lái xe về bãi. Anh T. leo lên cản trước cửa xe tiếp tục yêu cầu Sa dừng xe. Sa điều khiển di chuyển khoảng 3,9km mới dừng lại, mặc cho anh T. đu bám trước kính chắn gió và có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực đường vào hầm Đèo Ngang (xã Kỳ Nam), Công an xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát hiện 3 đối tượng đi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, dùng khẩu trang che biển số. Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát phát hiện 3 đối tượng gồm H.Q.C. (SN 2007), N.T.T. (SN 2008, cùng trú phường Kỳ Phương) và T.N.M. (SN 2008, trú phường Kỳ Liên) mang theo dao bầu cất giấu trong cốp xe. Nhóm thiếu niên khai do có mâu thuẫn với một bạn học cùng trường, trú tại xã Kỳ Liên nên cả 3 rủ nhau mang dao bầu đi tìm đối phương để “nói chuyện”.

Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) phối hợp với Công an huyện Triệu Phong (TX Quảng Trị) làm rõ nhóm 16 đối tượng từ 15-18 tuổi điều khiển xe máy không gắn biển số, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí rượt đuổi, gây thương tích cho người đi đường. Nhóm này còn thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội gây chiến với các nhóm khác. Qua làm việc ban đầu, nhóm đối tượng khai nhận đã điều khiển phương tiện xe máy rượt đuổi và dùng hung khí gây thương tích cho 2 người đi đường. Các đối tượng này có hộ khẩu thường trú tại 2 huyện Triệu Phong, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị.

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) khởi tố bị can Nguyễn Anh T. (SN 1994, trú tại Hà Nội) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trước đó, thiếu nữ tên H. (SN 2010, trú tại Hà Nội) quen biết T. qua ứng dụng "Popup" từ tháng 9/2023. Trong quá trình nói chuyện, cả hai gửi các hình ảnh, video nhạy cảm cho nhau xem. Đến tháng 11/2023, T. và H. đã quan hệ tình dục tại một nhà nghỉ trên đường Lạc Long Quân. T. có quay lại video gửi qua Zalo cho H. Sau đó H. và T. dừng không nói chuyện với nhau nữa. Khoảng tháng 6/2024, T. nói chuyện với H. và tiếp tục yêu cầu gửi video hình ảnh nhạy cảm cho T. Lúc này H. không đồng ý thì T. đe dọa sẽ đăng video lên mạng.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC), Cung cấp dịch vụ công (CCDVC) cho người dân và doanh nghiệp tại UBND thành phố Đà Nẵng. Giai đoạn thanh tra từ ngày 15/6/2021 - 30/11/2023. Thanh tra Chính phủ phát hiện 13 thủ tục hành chính do Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng tham mưu trình, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng thẩm định, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ký ban hành quyết định công bố có một số vi phạm.

Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) tạm giữ hình sự Lê Xuân Toàn (SN 1986, trú phường Uyên Hưng, TP Tân Uyên) đối tượng có 1 tiền án về tội giết người, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Toàn lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm nhẹ với xe ô tô BKS 51H-262.86 do Hà Văn Phước điều khiển lưu thông cùng chiều. Toàn chặn đầu xe ô tô của Phước và yêu cầu mở cửa kính để nói chuyện. Khi Phước vừa hạ cửa xuống thì Toàn dùng tay đấm vào mặt Phước. Phước dùng tay đỡ và dùng chân đạp vào mặt Toàn rồi đóng kính cửa lại. Khi Phước bỏ chạy, Toàn dùng thanh sắt đập vào xe ô tô của Phước làm hư hỏng một số bộ phận xe...