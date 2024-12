Bản tin Hình sự: Bắt nhóm đối tượng lừa bán 'bùa yêu'

TPO - TIN NÓNG ngày 5/12: Shark Thủy bị khởi tố thêm tội ‘Đưa hối lộ’; Bắt nhóm đối tượng khai thác vàng trái phép trong rừng sâu ở Hòa Bình; Truy tố nhóm đối tượng liên quan vụ ô tô vận chuyển ma túy tông thiếu tá CSGT tử vong...

Bộ Công an cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, cùng các đơn vị liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại các công ty, đơn vị nêu trên. Đồng thời, cơ quan điều tra đã bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thủy về tội "Đưa hối lộ" theo quy định tại Khoản 4, Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình) phát hiện nhiều đối tượng lợi dụng địa bàn rừng sâu hiểm trở, dựng lán trại, đưa phương tiện, máy móc vào khu vực địa phận xóm Nà Lụt, xã Thành Sơn, huyện Mai Châu để khai thác vàng. Khu vực khai thác này nằm sâu trong rừng, giáp ranh với huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, có đường đi hiểm trở nên việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn.

Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can mua bán, vận chuyển ma túy, tông xe ôtô vào lực lượng chức năng trong lúc bị chặn bắt khiến 1 thiếu tá Cảnh sát giao thông và 2 người dân tử vong trên địa bàn huyện Đức Hòa vào tháng 4/2023. Trước đó, khi bị chặn bắt, đối tượng vận chuyển ma túy đã tông thẳng xe ôtô vào lực lượng chức năng, khiến 1 thiếu tá Cảnh sát giao thông và 2 người dân tử vong trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Quá trình điều tra, xác định các đối tượng đã mua bán, vận chuyển tổng cộng 54 bánh heroin, 32kg ma túy loại Methamphetamine.

Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) phát hiện tài khoản mạng thường xuyên đăng tải hình ảnh sử dụng một chiếc xe tải liên quan đến việc mua bán bột giặt, nước xả vải, kem đánh răng, dầu gội của các hãng có thương hiệu trên thị trường, di chuyển và nhập cho các cửa hàng trên địa bàn. Công an kiểm tra hành chính ô tô của chị Trịnh Thị Liên ở xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, thu giữ hơn 1 tấn hàng hóa nghi vấn hàng giả bao gồm bột giặt, kem đánh răng, dầu gội đầu, gói nước xả vải... Khám xét kho của Liên cơ quan công an thu giữ trên 2 tấn hàng hóa giả các loại.

Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triển khai biện pháp nghiệp vụ chặn bắt Trương Quốc T. (SN 1988) đi xe máy chở theo Lê Huy Hoàng Q. (SN 1996, cùng trú tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Qua khám xét, công an thu giữ 12.019 viên ma túy tổng hợp và 1 khẩu súng quân dụng loại Glock FBI cùng 2 viên đạn được cất giấu trên người đối tượng Q. Khám xét tại nhà Q. phát hiện thêm 3.400 viên nén nghi là hồng phiến, 1 túi ni lông bên trong chứa chất bột nghi là ma túy đá, một túi ni lông bên trong chứa chất bột nghi là ketamethamin và 2 viên nén màu xanh.

Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) khởi tố Lê Văn Hưng (SN 2002), Lê Văn Truyền (SN 2004) và Nguyễn Phi Lương (SN 2003) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan Công an thu giữ hàng ngàn túi “bùa yêu” được đóng gói bên trong gồm một chai nước hương liệu, một lá bùa, kèm hướng dẫn sử dụng. Các đối tượng quảng cáo, lan truyền thông tin “bùa yêu” có khả năng hút tình, khiến người yêu hoặc vợ, chồng nghe lời và hút tài lộc trên Facebook “Vũ Hoàng Thiên - Tâm Linh Thái Lan”; “Nguyễn Tâm Linh Thái Lan”; “Nguyễn Phong - Tâm Linh Thái Lan”, “Mợ Chảnh - Tâm Linh”… Nhiều người mua “bùa yêu” của đối tượng với giá từ 250.000 - 500.000 đồng/ túi "bùa yêu”.