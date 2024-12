Bản tin Hình sự: Mượn xe ô tô của người quen đi chở thuê ma túy

TPO - TIN NÓNG ngày 4/12: Người phụ nữ lừa đảo gần 40 tỷ đồng của nữ đại gia ở TPHCM; Lời khai của nghi phạm sát hại thầy giáo ở Hòa Bình; Vụ nữ sinh 15 tuổi tử vong bên vệ đường: Triệu tập 6 đối tượng liên quan cuộc hỗn chiến trong đêm...

Công an TP Hòa Bình đang tạm giữ hình sự Đặng Thanh Tùng (SN 1982, trú tại tổ 5, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình) để điều tra về hành vi giết người. Do xảy ra mâu thuẫn, Đặng Thanh Tùng dùng gậy bằng gỗ, 1 dao tự chế (bằng lưỡi kéo) đánh, đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực, nách anh Vương Thanh T. (SN 1984, hàng xóm của nghi phạm Tùng). Anh T. là thầy giáo Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, TP Hòa Bình. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng đưa anh T. đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh T. đã tử vong.

Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ nữ sinh N.T.T.T. (15 tuổi, trú thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) tử vong bên vệ đường. Qua điều tra, cảnh sát đã triệu tập nhóm thanh thiếu niên gồm 6 người liên quan để làm rõ vụ việc. Trước đó, do mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên đã nhặt vỏ chai mang theo làm hung khí, truy đuổi nhau đến cây xăng Thạch Trung, dùng vỏ chai bia ném vào nhau. Chưa dừng lại đó, hai nhóm lại đuổi đánh nhau đến trước quán lẩu tại phường Thạch Trung thì N.T.T.T ngồi sau bị ngã xuống nền đường.

Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ”, xảy ra tại tại Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng. Đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Hồng Cường – Trưởng phòng Thủ tục tàu thuyền và Phạm Mạnh Trường – nhân viên Phòng Thủ tục tàu thuyền, thuộc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về tội “Nhận hối lộ”; khởi tố bị can Lương Đăng Dương về tội “Đưa hối lộ” và Trần Công Tùng về tội “Môi giới hối lộ”. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các bị can đã đồng ý để các tàu do công ty Tùng, Dương làm đại lý được qua cảng khi tàu quá tải hoặc chưa được phép qua luồng, lạch.

Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với công an địa phương bắt giữ Nguyễn Hoàng Giang (SN 1970, ngụ huyện Châu Thành, Kiên Giang). Giang bị truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Năm 2023, Nguyễn Hoàng Giang sử dụng thủ đoạn gian dối để vay số tiền 1,4 tỷ đồng của người khác rồi chiếm đoạt, bỏ trốn. Tháng 4/2024, Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Giang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng Giang bỏ trốn khỏi địa phương nên bị truy nã toàn quốc.

Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Nhật Tùng (SN 1980, quê Đồng Nai) và Nguyễn Gia Lộc (SN 1988, quê Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bà H.T.N.Y quen và chung sống như vợ chồng với ông K. (quốc tịch Campuchia). Tháng 6/2024, ông K. bị khởi tố và bắt tạm giam vì vi phạm pháp luật Việt Nam. Thông qua các mối quan hệ, Tùng và Lộc đã đưa ra thông tin gian dối về việc có thể xin cho ông K. được tại ngoại và hưởng án treo. Bà Y. tin tưởng, nhiều lần chuyển cho Lộc và Tùng với tổng số tiền 670 triệu đồng.

Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Kim Mai (SN 1987, ngụ TP Thủ Đức) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM tiếp nhận đơn của bà B.T.T. (SN 1990, ngụ quận 12) tố cáo Đỗ Kim Mai chiếm đoạt của bà gần 40 tỷ đồng thông qua việc đưa ra thông tin về việc chứng minh tài chính cho dự án của công ty để vay tiền. Sau đó, bà Mai làm giả thông tin số dư tài khoản, ủy nhiệm chi rồi chiếm đoạt số tiền trên.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Quốc Hưng (SN 1965, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy. Hưng khai được người tên là Nguyễn Văn Hai (nhà ở khu vực huyện Gia Lâm, Hà Nội) thuê vận chuyển ma túy với tiền công là 10 triệu đồng/ bánh heroin; 10 triệu đồng/kg ma túy đá. Về chiếc xe vận chuyển ma túy, cơ quan công an xác định Hưng đi mượn và nói với chủ xe là đi công việc.