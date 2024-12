Người phụ nữ lừa đảo gần 40 tỷ đồng của nữ đại gia ở TPHCM

TPO - Cần tiền tiêu xài và trả nợ, bà Mai đưa ra thông tin gian dối về dự án gạch không nung để vay gần 40 tỷ đồng của nữ đại gia ở TPHCM rồi chiếm đoạt.

Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Kim Mai (SN 1987, ngụ TP Thủ Đức) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM tiếp nhận đơn của bà B.T.T. (SN 1990, ngụ quận 12) tố cáo Đỗ Kim Mai chiếm đoạt của bà gần 40 tỷ đồng thông qua việc đưa ra thông tin về việc chứng minh tài chính cho dự án của công ty để vay tiền. Sau đó, bà Mai làm giả thông tin số dư tài khoản, ủy nhiệm chi rồi chiếm đoạt số tiền trên.

Kết quả điều tra, xác minh nội dung tố cáo, PC01 xác định năm 2020, bà Mai làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều người nên nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà T..

Để thực hiện hành vi, bà Mai đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang làm công việc chứng minh tài chính cho dự án gạch không nung của một công ty. Trên thực tế, công ty này không hoạt động. Vì tin tưởng, bà T. đã chuyển khoản cho Mai số tiền hơn 31 tỷ đồng.

Do không có tiền để trả nợ và tiếp tục muốn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà T., Mai đã làm giả các hình ảnh xác nhận chuyển tiền cho bà T., chỉnh sửa thông tin số dư tài khoản của mình và các ủy nhiệm chi để bà T. tin tưởng, tiếp tục chuyển thêm hơn 8,2 tỷ đồng. Tài sản chiếm đoạt được Mai sử dụng để trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.