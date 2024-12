Nhà văn Quỳnh Dao qua đời khiến cả showbiz Trung Quốc rúng động

TPO - Tin tức Quỳnh Dao qua đời ở tuổi 86 khiến showbiz Hoa ngữ rúng động. Dàn sao “Hoàn Châu cách cách” như Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Huỳnh Dịch... bày tỏ sự tiếc thương đến người đặt nền móng cho sự nghiệp rực rỡ mà họ có.

Ngày 4/12, showbiz Hoa ngữ rúng động trước tin tức nhà văn, nhà biên kịch nổi tiếng Quỳnh Dao qua đời ở tuổi 86, nghi tự tử.

Sự ra đi đột ngột của nữ sĩ tài hoa được đánh giá là mất mát lớn đối với nền văn học và ngành công nghiệp phim ảnh Trung Quốc. Đây cũng là cú sốc đối với những thế hệ diễn viên trưởng thành từ những tác phẩm do Quỳnh Dao chấp bút.

Ngay lúc tin tức rộ lên, cánh phóng viên Đài Loan (Trung Quốc) đã liên hệ với Lâm Tâm Như, được biết đến nhiều nhất với vai Hạ Tử Vi trong Hoàn Châu cách cách và Lục Như Bình trong Tân dòng sông ly biệt.

Thông qua người đại diện, nữ diễn viên chia sẻ: “Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Tôi vẫn đang sắp xếp lại cảm xúc của mình và chưa thể bình luận gì”.

Theo Sohu, có phóng viên liên hệ được trực tiếp với Lâm Tâm Như. Người đẹp sinh năm 1976 nghẹn ngào không nói nên lời. Cô cho biết Quỳnh Dao là ân sư đầu tiên trong đời cô, nhờ có bà cô mới có cơ hội đóng góp một phần cho giới kịch nghệ nước nhà.

Trên tài khoản Weibo cá nhân, Tô Hữu Bằng nhắn gửi: “Dì nói, ‘Tôi như ánh lửa, cháy bỏng đam mê. Một ngày nào đó, tôi sẽ hóa thành bông tuyết và lặng lẽ rơi’. Con rất may mắn được trở thành nhân vật trong tác phẩm của dì. Mọi thứ về Vĩnh Kỳ và Đô Phi sẽ để lại dấu ấn vĩnh viễn trong cuộc đời con. Cảm ơn dì! Chúc dì có chuyến đi tốt đẹp”.

Tô Hữu Bằng cũng tham gia hai tác phẩm đình đám của Quỳnh Dao là Hoàn Châu cách cách và Tân dòng sông ly biệt.

Trong khi đó, Triệu Vy trích dẫn những câu thơ đầu trong bài Lâm Giang Tiên của Dương Thận để tiễn biệt Quỳnh Dao: "Nước sông Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, Bọt sóng tung lấp vùi hết anh hùng. Đúng sai, thành bại cũng đều biến thành không. Chỉ có núi xanh vẫn mãi như xưa, Dù trải bao lần ráng chiều soi đỏ".

Huỳnh Dịch, đóng vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu cách cách 3, cho biết nhận được tin dữ khi đang quay phim và cảm thấy như trời sập.

Nữ diễn viên Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý nhấn mạnh Quỳnh Dao có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời cô. Tiểu thuyết của Quỳnh Dao là một phần trong quá trình trưởng thành của cô. Người đẹp luôn khao khát có được tình yêu cổ tích như những gì nữ sĩ viết ra.

Theo Huỳnh Dịch, lúc mới bước chân vào nghiệp diễn, cô đi thử vai chính trong Tân dòng sông ly biệt nhưng bị loại vì đóng cảnh khóc xấu. Dẫu vậy, Quỳnh Dao vẫn ấn tượng với Huỳnh Dịch và chọn cô cho vai Tiểu Yến Tử trong phần 3 Hoàn Châu cách cách.

Trong quá trình quay phim, Quỳnh Dao luôn tỏ ra quan tâm, săn sóc nữ diễn viên trẻ mới vào nghề, dành cho cô lời khen trong những phân cảnh võ thuật, đồng thời nhắc nhở cô cẩn thận không để bị thương, còn nhờ nhân viên đưa miếng dán cho cô băng vết thương.

“Sau này, khi mối quan hệ của con không suôn sẻ, dì liên lạc và luôn an ủi con. Con không thể chấp nhận sự thật rằng dì Quỳnh Dao thân yêu nhất đã rời bỏ chúng con mãi mãi. Con biết hơn khi có cơ hội được đóng vai do dì viết kịch bản. Con sẽ luôn ghi nhớ sự ủng hộ và động viên mà dì dành cho con. Con sẽ luôn nhớ dì và dũng cảm tiến về phía trước bằng tình yêu, sức mạnh mà dì dành cho con. Con thật may mắn khi được ở bên dì trong thế giới phàm trần này, sống cuộc đời sôi nổi và không bị gò bó. Giờ đây dì đã ra đi, con sẽ nhớ dì mãi mãi”, ngôi sao sinh năm 1979 viết trong tâm thư dài.

Lưu Đào, từng đóng Công chúa Mộ Sa trong Hoàn Châu cách cách 3, cũng nhắc lại châm ngôn sống của Quỳnh Dao trong bài viết tưởng niệm trên Weibo cá nhân là muốn sống rực rỡ như ánh lửa và qua đời nhẹ nhàng như bông tuyết. Cô tri ân nữ sĩ vì đã tạo ra những tác phẩm tràn đầy cảm xúc, tuyệt đẹp về tình yêu và phận người.

Lời cuối, cô nhắn nhủ: "Thế giới trong mơ đã trở thành cõi vĩnh hằng đầy lãng mạn. Dì Quỳnh Dao, chúng con yêu dì".

Mã Y Lợi, đóng Hạ Tử Vi trong Hoàn Châu cách cách 3, viết trên trang cá nhân: “Khi còn là một cô bé, con đã mơ trong những cuốn sách của dì. Khi còn trẻ, con sống trong những bộ phim của dì. Cảm ơn dì đã gặp con. Mong dì vẫn được tự do và hạnh phúc trên thiên đường”.