Bản tin Hình sự: Nhân viên bảo vệ 5 lần đột nhập phòng Chủ tịch công ty trộm hơn 1,3 tỷ đồng

TPO - TIN NÓNG ngày 1/12: Đại gia Nguyễn Cao Trí đã hối lộ các cựu quan chức để 'đảo ngược tình thế' như thế nào?; Quảng Nam: Nhóm thanh niên đánh người nhà chú rể sau tiệc cưới; CSGT chặn giữ 6 người nước ngoài nghi nhập cảnh trái phép...

Ban hành cáo trạng vụ án Sài Gòn Đại Ninh, Viện KSND Tối cao truy tố ông Mai Tiến Dũng (cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Hai cựu quan chức cấp cao khác là Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) và Trần Đức Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) bị truy tố tội “Nhận hối lộ”. Viện Kiểm sát truy tố đại gia Nguyễn Cao Trí (Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Chủ tịch Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang) tội “Đưa hối lộ”. 6 bị can khác là cựu cán bộ thanh tra, thuộc Thanh tra Chính phủ, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ cũng bị quy kết phạm một trong ba tội.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Thái Bình về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào, Sơn La về Thái Bình tiêu thụ. Nội dung Thư khen nêu rõ, lãnh đạo Bộ nhận được báo cáo, thời gian qua, Công an tỉnh Thái Bình đã tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào, Sơn La về Thái Bình tiêu thụ, bắt giữ, khởi tố 13 đối tượng, thu giữ tổng cộng hơn 43kg ma túy các loại cùng nhiều vật chứng khác.

Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) bắt tạm giam 10 đối tượng về tội “Cố ý gây thương tích”. Tất cả các đối tượng đều trú tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn. Tối ngày 15/6, sau khi tham dự tiệc cưới của anh V. C. T (22 tuổi, tại khối phố Khúc Lũy, phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn), nhóm 10 thanh niên đã dùng vỏ chai bia, gạch, cây đánh gây thương tích cho một số thanh niên và người nhà của anh V.C.T.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn Tuần tra kiểm soát và bảo đảm TTATGT đường bộ - đường sắt, Cục CSGT nắm được thông tin ô tô biển số 36A-567.15 nghi chở người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Khi phát hiện xe ô tô trên qua nút giao Hoàng Tân thuộc địa phận thị xã Quảng Yên cao tốc Hải Phòng – Móng Cái tổ công tác đã dừng kiểm tra. Thấy lực lượng chức năng lái xe đã tăng ga bỏ chạy về hướng Hải Phòng. Kiểm tra trên xe chở 6 người nước ngoài (5 nam, 1 nữ), cả 6 người đều không có hộ chiếu. Lực lượng CSGT tiến hành lấy lời khai, biên bản vụ việc.

Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Công Lý (SN 1990, trú huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, tháng 1/2024, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Lý đã liên lạc với ông C.Q.N. (trú cùng địa phương) và đưa ra thông tin gian dối là muốn bán cho ông N. một mảnh đất diện tích 2.650m2, tại xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh), với giá 250 triệu đồng.

Bảo vệ công ty phát hiện Nguyễn Hồng Phúc (SN 1996, trú tại phường Hồng phong, thành phố Đông Triều) tự ý xuất hiện tại khu vực tầng 2, toà nhà văn phòng công ty. Tại thời điểm phát hiện, Phúc mang theo 1 túi vải, 1 chìa khoá, 1 chiếc ô và 1 cục nam châm. Nghi ngờ Phúc có ý đồ trộm cắp tài sản, lực lượng bảo vệ đã trình báo Công an thành phố Đông Triều để làm rõ sự việc. Phúc khai nhận từ tháng 11/2023 đến tháng 4/2024, đã nhiều lần đột nhập và lấy trộm trong tủ, trong két sắt tại phòng làm việc, phòng ngủ của ông M., Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, số tiền khoảng hơn 1,3 tỷ đồng.