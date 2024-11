Bản tin Hình sự: Bị đòi tiền, liền mua dao đâm chủ nợ trọng thương

TPO - TIN NÓNG ngày 30/11: Tin mới vụ nữ sinh lớp 7 bị nhóm người đánh đập dã man; Hẹn hò qua Tinder, người phụ nữ bị lừa gần 2 tỷ đồng; Tạm giữ hình sự 4 người trong vụ nhóm vệ sĩ 'điều tiết giao thông' cho đoàn xe cưới ở Thanh Hóa...

Công an huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Ngọc Anh (SN 1990, ngụ tỉnh Đắk Nông) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”. Phùng Ngọc Anh thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận do muốn có tiền tiêu xài, lợi dụng gia đình chị H. đi vắng, đã trèo lên mái tôn đột nhập vào nhà để lấy trộm tài sản là 1 xe máy, 2 đồng hồ đeo tay, 1 bộ loa. Phùng Ngọc Anh, người từng làm thuê cho gia đình chị H.

Công an TP.Thuận An (Bình Dương) bước đầu đã xác định được các đối tượng liên quan đến việc nữ sinh bị đánh hội đồng gây xôn xao dư luận. Công an xác định, người bị đánh đập là em V.K.N.V. (SN 2011, học sinh lớp 8 ở Đồng Nai, thời điểm bị đánh là học sinh lớp 7 tại trường ở tỉnh Bình Dương). V. mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên. Cuối tháng 4/2024, nhóm đối tượng hẹn V. đến nhà B. (cùng nhóm với các đối tượng nhưng không ra tay đánh nạn nhân) trên đường Bình Nhâm 3 (phường Bình Nhâm, TP.Thuận An). Tại đây, các đối tượng đã đánh hội đồng dã man V.

Công an quận 1 (TPHCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường (SN 1981, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, tháng 5, chị B.T.G. (SN 1986, ngụ quận 1) quen biết với một người đàn ông tự xưng tên Nguyễn Trần Hoàng Minh (SN 1981) thông qua ứng dụng hẹn hò Tinder. Sau nhiều lần trò chuyện, cả 2 nảy sinh tình cảm. Từ tháng 5 đến tháng 10, Minh đưa ra lý do cần tiền để thanh toán tiền xe, tiền đất, tiền từ thiện và tiền chạy dự án… và chị G. nhiều lần đưa tiền mặt, chuyển khoản gần 2 tỷ đồng cho đối tượng.

Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Huỳnh Văn Suôl (42 tuổi, trú huyện Duyên Hải, Trà Vinh) về hành vi giết người. Suôl đi mua rượu để uống một mình, khi về ngang nhà ông N.N.T. (46 tuổi, ngụ cùng địa phương) thì ông T. rủ Suôl nhậu chung. Trong quá trình nhậu, cả hai có đánh bài ăn tiền, đến tối cùng ngày thì nghỉ. Sau đó, ông T. rủ Suôl đánh nhau. Lúc đánh nhau, ông T. té ngã đập đầu vào tường bất tỉnh. Suôl không dừng lại mà dùng chân đạp nhiều lần lên người ông T., sau đó đi về nhà.

Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh trên tuyến Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa, một đoàn xe đám cưới, được một nhóm người (mặc trang phục kiểu vệ sĩ) ra giữa đường điều tiết các phương tiện giao thông cho đoàn xe đám cưới đi qua. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp về an ninh trật tự, tạo ra những phản ứng tiêu cực trái chiều trong dư luận và có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên cơ quan chức năng đã vào cuộc, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng là nhân viên Công ty TNHH vệ sĩ Security.

Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Dũng (SN 1990), trú tại xã Văn Khê, huyện Mê Linh về hành vi giết người. Trước đó, anh L.V.H (SN 1988, trú tại huyện Mê Linh) và Dũng đã đánh nhau. Do bực tức, Dũng bỏ đi mua dao rồi quay lại chỗ anh H, đâm 1 nhát trúng vùng bụng khiến nạn nhân bị thương tích nặng. Tại cơ quan Công an, bị can Dũng khai nhận, xuất phát từ việc anh L.V.H đòi tiền nên giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Cơ quan Công an đã giám định cho kết quả anh H bị tổn thương sức khỏe 81%.