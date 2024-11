Bản tin Hình sự: Bé gái bán vé số bị hiếp dâm, cướp sạch tài sản

TPO - TIN NÓNG ngày 28/11: Triệt phá đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá 240 tỷ đồng; Diễn biến mới nhất vụ người mẫu Trà Ngọc Hằng bị kiện đòi tài sản; Cầm búa đánh vợ vì chậm cúng rằm...

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức thầu số lô, đề, cá độ bóng đá có quy mô lớn do Cao Quốc Điều (SN 1989, trú tại huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Ban chuyên án xác định, từ tháng 8/2024 đến nay, tổng tiền đánh bạc của đường dây tội phạm này là hơn 240 tỷ đồng; số tiền đánh bạc trung bình mỗi ngày gần 3 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “ Đánh bạc”, khởi tố 23 bị can.

CSGT Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc 2 thanh niên Hà Phúc L và Hà Văn V (cùng SN 2007 trú tại xã Tà Lại, huyện Mộc Châu, Sơn La) điều khiển xe mô tô vi phạm Luật giao thông đường bộ, rồi quay clip để đăng lên mạng xã hội. Cụ thể, 2 trường hợp này đã có hành vi không đội mũ bảo hiểm, đi xe với tốc độ cao, chở người đằng sau không đội mũ bảo hiểm, quay clip đăng lên mạng xã hội để “bắt trend” câu view, câu like.

TAND TP Hà Nội tuyên Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1983, ở quận Hai Bà Trưng) án 7 năm tù về tội "Giết người". Cáo buộc xác định Thanh và vợ là chị A. có cuộc sống thường ngày hay mâu thuẫn. Hôm 24/3 (tức 15/2 Âm lịch), hai vợ chồng chuẩn bị đồ thắp hương tại phòng thờ trên tầng 4 của gia đình, Thanh giục chị A. thắp hương nhanh để đi làm. Thấy chồng giục, chị A. khó chịu nên chửi và xưng hô mày tao với Thanh, dẫn đến cãi nhau. Không kiềm chế được cảm xúc, Thanh lấy chiếc búa đập một phát trúng vào vai trái gần sau gáy làm vợ ngã xuống sàn...

HĐXX Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt 6 bị cáo về tội “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-03D (thuộc Công ty TNHH đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Gia Lai). Hồ sơ vụ án thể hiện, từ năm 2018-2022, các bị cáo Xuân, Phú, Tiên, Hùng đã nhận tiền của Nguyễn Ngọc Phước (làm nghề mua bán xe ô tô) và các chủ phương tiện khác để làm khống hồ sơ thiết kế, thi công cải tạo xe cơ giới. Sau đó những người này tự cải tạo hoặc thuê các garage tại địa phương thi công cải tạo theo thiết kế đã được phê duyệt, không thi công tại các cơ sở thi công được cấp phép.

TAND TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm theo kháng cáo của bà Trà Ngọc Hằng (người mẫu, 34 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) là bị đơn trong vụ án “Đòi tài sản” với ông Nguyễn Quang Tấn (39 tuổi, quê Gia Lai, nguyên đơn). HĐXX phúc thẩm do thẩm phán Bùi Thị Kim Dung làm chủ tọa, cùng các thẩm phán Nguyễn Thị Kim Cương, Nguyễn Thị Lan Hương và 14 thẩm phán khác tham gia với vai trò thẩm phán dự khuyết. Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa là bà Nguyễn Thị Mai Hương (Kiểm sát viên). Đây là lần mở phiên tòa phúc thẩm lần thứ 2.

Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hữu Truyền (25 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra, làm rõ vụ hiếp dâm, cướp tài sản của bé gái tên T.T.B.N. (14 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh). Trước đó, Truyền đang dừng xe mua bánh mì tại Quốc lộ 50, xã Đa Phước thì bé N. tiếp cận và mời mua vé số. Truyền nói nếu bé N. đi cùng đến nhà bạn của đối tượng để lấy tiền thì sẽ mua hết vé số. Khi bé N. lên xe, Truyền chở đến 1 bãi đất trống ở xã Tân Kiên để hiếp dâm, rồi cướp vé số và số tiền 190 nghìn đồng mà cô bé mang theo.