Bản tin Hình sự: Ra ngân hàng vay 5 tỷ đồng chuyển cho đối tượng lừa đảo để 'xác minh tài sản'

TPO - TIN NÓNG ngày 26/11: Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý Dịch vụ công ích TP Nha Trang; 4 bị cáo lĩnh án trong vụ trẻ 5 tuổi tử vong vì bỏ quên trên xe ô tô ở Thái Bình; Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao tạm giữ 2 cán bộ tòa và 1 chấp hành viên ở Đắk Lắk...

Đỗ Tuấn An (SN 1994, ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh) điều khiển, chạy quá tốc độ quy định nên bị tổ công tác Đội CSGT-TT, Công an TP.Bến Cát, Bình Dương dừng kiểm tra. Tuy nhiên, An không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy, liên tục ép xe tổ công tác và chạy qua nhiều tuyến đường nhằm trốn tránh sự truy đuổi. Sau khoảng 20km truy đuổi, đến bờ sông Thị Tính (phường Thới Hòa, TP.Bến Cát) đối tượng An bỏ lại xe nhảy xuống sông bỏ trốn. Qua kiểm tra trên ô tô, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 30 hộp pháo, tổng trọng lượng 53kg và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hồng Sâm (Giám đốc Ban Quản lý Dịch vụ công ích TP Nha Trang), Nguyễn Văn Cường (Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Ban Quản lý Dịch vụ công ích TP Nha Trang) để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và nhận hối lộ. Theo điều tra ban đầu, bà Sâm và ông Cường bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình đã nhận tiền hối lộ của các nhà thầu tư vấn.

TAND TP Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1965, trú TP Thái Bình), lái xe đưa đón của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, mức án 1 năm 9 tháng tù; bị cáo Phương Quỳnh Anh (SN 1986, trú TP Thái Bình), nhân viên của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù, cùng về tội "Vô ý làm chết người". Bị cáo Lâm lái xe 29 chỗ đưa đón 10 trẻ em, trong đó có cháu T.G.H. (SN 2019, trú tại huyện Vũ Thư) đến trường. Sau khi các học sinh vào lớp, bị cáo Lâm đã rời trường và quay lại xe ô tô. Tuy nhiên, cháu H. bị bỏ quên trên xe dẫn đến tử vong.

Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Lục nam về việc tại thôn Triệu, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, Nguyễn Văn Long (SN 1991) phát hiện bố đẻ là ông Nguyễn Văn P. chết tại góc sân nhà, trên người có nhiều vết bầm tím. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an đấu tranh làm rõ, vận động đối tượng Long đầu thú về hành vi giết người. Do xảy ra mâu thuẫn Long dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu, ngực, bụng và tay ông P. Khi về đến nhà, Long tiếp tục đánh ông P, dẫn đến tử vong.

Văn phòng TAND tỉnh Đắk Lắk xác nhận, CQĐT Viện KSND Tối cao đã tạm giữ hai cán bộ của toà này để phục vụ công tác điều tra liên quan đến một vụ án tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Vụ án đang được Cơ quan điều tra VKSND Tối cao mở rộng. Cùng ngày, Chi Cục THADS TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tạm giữ ông Tô Thành Trung, chấp hành viên thuộc Chi cục THADS TP Buôn Ma Thuột để điều tra liên quan đến hành vi môi giới hối lộ.

Tổ công tác Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa (Cục CSGT) phối hợp với Đội CSGT đường thủy số 1, Phòng CSGT Hà Nội và Công an huyện Phúc Thọ Hà Nội tiến hành kiểm tra, bắt giữ 1 phương tiện tàu hút không gắn số đăng ký, số kiểm soát đang hút cát từ lòng sông Hồng lên khoang chứa hàng của phương tiện tàu VP1954. Khi lực lượng chức năng tiếp cận kiểm tra thì một số đối tượng trên phương tiện tàu hút đã bỏ chạy. Qua kiểm tra, trên khoang chứa hàng của phương tiện VP1954 có 156 m3 cát.

Ông C (trú tại thị trấn Vĩnh Bảo, Hải Phòng) bị một số đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ đội cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, thông báo ra quyết định tạm giữ do liên quan đến vụ án ma túy. Sau đó, các đối tượng yêu cầu ông phải chuyển ngay 5 tỷ đồng vào tài khoản để xác minh tài sản tiến hành tố tụng. Mất bình tĩnh, ông C. đến ngân hàng làm thủ tục vay tiền để chuyển cho các đối tượng. May mắn, cán bộ ngân hàng nghi ngờ ông C. bị lừa đảo và liên hệ với Công an huyện Vĩnh Bảo để phối hợp ngăn chặn. Sau 2 phút, cán bộ Công an huyện Vĩnh Bảo đã có mặt ngay để trấn an ông C, khẳng định ông đã “mắc bẫy” lừa đảo.