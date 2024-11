4 bị cáo lĩnh án trong vụ trẻ 5 tuổi tử vong vì bỏ quên trên xe ô tô ở Thái Bình

TPO - TAND TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã mở phiên toà xét xử và tuyên phạt án 4 bị cáo trong vụ trẻ mầm non 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, về tội "Vô ý làm chết người" theo Điều 128, Bộ luật Hình sự.

Sau quá trình xét xử, HĐXX, TAND TP Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1965, trú TP Thái Bình), lái xe đưa đón của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, mức án 1 năm 9 tháng tù; bị cáo Phương Quỳnh Anh (SN 1986, trú TP Thái Bình), nhân viên của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù, cùng về tội "Vô ý làm chết người". Ngoài ra, hai giáo viên phụ trách lớp có học sinh tử vong, gồm Đoàn Thị Nhâm (SN 1998) và Nguyễn Thị Phương (SN 1966) cùng trú tại TP Thái Bình, bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Theo cáo trạng, vào sáng 29/5/2024, bị cáo Nguyễn Văn Lâm điều khiển xe ô tô 29 chỗ đưa đón 10 trẻ em, trong đó có cháu T.G.H. (SN 2019, trú tại huyện Vũ Thư) cùng 9 học sinh khác đến trường. Sau khi các học sinh vào lớp, bị cáo Lâm đã rời trường và quay lại xe ô tô. Tuy nhiên, cháu H. bị bỏ quên trên xe. Các giáo viên phụ trách lớp, mặc dù đã điểm danh học sinh, nhưng không thông báo về sự vắng mặt của cháu H. Đến chiều cùng ngày, cậu ruột của cháu bé đến đón và phát hiện cháu H. đã tử vong do bị bỏ quên trên xe. Về trách nhiệm dân sự, Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 cùng ba nhân viên và giáo viên đã tự nguyện bồi thường cho gia đình cháu bé số tiền 1 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn số tiền này do nhà trường chịu trách nhiệm, còn ba giáo viên và nhân viên đóng góp một phần nhỏ. Theo nhận định của HĐXX, mặc dù các bị cáo không có động cơ xấu, nhưng việc thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý học sinh và không kiểm tra kỹ lưỡng trước khi rời khỏi xe đã dẫn đến hậu quả đau lòng. Tòa án cũng khẳng định, vụ án này là lời cảnh tỉnh cho các cơ sở giáo dục và những người làm công tác đưa đón học sinh, cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình đảm bảo an toàn cho trẻ. Minh Đức