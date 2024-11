Bản tin Hình sự: Người nhà chú rể đòi lột đồ hai cô gái vì nghi trộm tiền

TPO - TIN NÓNG ngày 24/11: Bắt tạm giam bà chủ của hai con chó béc giê cắn bé gái 5 tuổi tử vong; Đi nhặt ve chai trên bờ biển, phát hiện hàng nghìn viên nén nghi ma túy; Công an Hà Nội triệt phá đường dây nhập lậu hàng nghìn tấn 'khí cười'...

Đoàn kiểm tra bao gồm Viện Kiểm sát, Hạt Kiểm lâm, Cơ quan điều tra huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường và UBND xã Quang Phong (huyện Na Rì) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc san ủi, mở đường và khai thác rừng trồng phòng hộ có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Kết quả cho thấy, vị trí khai thác thuộc thửa đất số 157, lô 11, khoảnh 7, tiểu khu 228 theo bản đồ quy hoạch 3 loại rừng năm 2018 xã Quang Phong, huyện Na Rì là rừng phòng hộ. Tổng diện tích thửa đất này là 45,44 ha, trong thửa đất này phát hiện 2 khu vực bị khai thác gỗ mỡ.

Công an huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam bà Phùng Thị Sơn (ở thôn 3, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường) về tội vô ý làm chết người. Bà Sơn là chủ hai con chó béc giê cắn chết bé gái 5 tuổi. Bà Sơn khai hai con chó béc giê, một đực, một cái, được nuôi bằng gạo và cám ngô, đã tiêm phòng. Con chó cái vừa đẻ con xong. Khi cháu P.D.M. (5 tuổi, trú tại thôn 3, xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường) đang chơi ở quanh nhà thì bị hai con chó béc giê bất ngờ lao tới cắn vào vùng cổ, vùng bụng.

Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Lê Thị Ngọc Huyền (19 tuổi, ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi giết người. Trước đó, mẹ chồng của Huyền là bà Trương Thị Thu Hà đưa võng để ru cháu nội Đ.T.H.T ( SN 2024, con ruột Huyền) ngủ. Sau khi cháu T ngủ, bà Hà đi ăn sáng, dặn Huyền ở nhà làm việc nhà và trông coi cháu T. Khi bà Hà vừa ra khỏi nhà, Huyền vào bế con ra mương nước cạnh nhà rồi ném xuống mương. Sau khi thực hiện hành vi, Huyền về làm việc nhà.

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ngãi đang phối hợp với lực lượng chức năng, tổ chức thu gom và xử lý vụ người dân phát hiện, giao nộp viên nén nghi ma tuý trôi dạt vào bờ biển. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, trong lúc đi dọc theo bờ biển địa phương nhặt ve chai, ông Nguyễn Tấn Hùng (52 tuổi, trú Thôn Lệ Thuỷ, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) thì phát hiện 1 túi nilon bên trong có chứa nhiều viên nén hình tròn, màu trắng trôi dạt vào bờ biển. Qua test nhanh, chất tinh thể màu trắng cho kết quả dương tính với ma tuý loại MDMA và THC.

Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khởi tố 3 đối tượng, làm rõ vụ ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Ngày 26/8, lực lượng công an phát hiện Chu Minh Ngọc Thắng (34 tuổi, trú phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe máy chở một thùng hàng ra khỏi nhà trên đường Hùng Vương (phường Tự An). Một tổ công tác của Công an TP Buôn Ma Thuột đã tiến hành kiểm tra. Tại đây, công an phát hiện 4.960 viên ma túy loại MDMA và 1kg ma túy loại Ketamine được nguỵ trang trong thùng thuốc nam.

Công an thị xã Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) đang vào cuộc xác minh đường ống dẫn nước vào sân golf Việt Yên bị thủng do nghi ngờ bị phá hoại, sau khi chủ đầu tư có đơn kêu cứu. Công ty Cổ phần đầu tư golf Trường An cho biết, doanh nghiệp này được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Việt Yên tại xã Hương Mai và Trung Sơn (thị xã Việt Yên, Bắc Giang). Sau đó, UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng sân golf Việt Yên và Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang cấp giấy phép.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện Nguyễn Tuấn Linh (SN 1987, trú tại Hà Nội) cùng đồng phạm vi phạm pháp luật trong hoạt động nhập khẩu, kinh doanh khí N2O tại Công ty TNHH thương mại DCMC Việt Nam. Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt tiến hành triệu tập 26 đối tượng và khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật gồm 129,3 tấn nguyên liệu khí N2O; 14 hệ thống máy móc, thiết bị san chiết khí; 2 máy bơm khí; 610 kg viên nén khí N2O; 71.668 chai khí thành phẩm; 6.586 vỏ bình khí; 50 kg vỏ bóng; nhiều điện thoại di động, máy tính cá nhân… tạm giữ 23,17 tỷ đồng cùng 9.300 USD liên quan hoạt động phạm tội.

Công an xã Mỹ Tịnh An (Chợ Gạo,Tiền Giang) đã làm việc đối với nhóm người lục soát vali cùng hành lý tư trang của hai cô gái làm nghề trang điểm. Ông T. (SN 1977, ngụ xã Mỹ Tịnh An) tổ chức lễ cưới cho con. Cô dâu thuê hai thợ trang điểm. Sau đó mẹ chú rể phát hiện mất 20 triệu đồng. Người nhà chú rể yêu cầu N. và T. (thợ trang điểm) vào phòng kín để kiểm tra, đòi lột đồ nhưng không phát hiện số tiền. Sau sự việc, N. cho rằng bản thân bị vu khống và xúc phạm danh dự nhân phẩm và đăng tải đoạn clip lục soát hành lý, tư trang lên Facebook và trình báo công an. Người nhà của chú rể thừa nhận việc đã lục soát vali cùng hành lý tư trang của hai cô gái. Đồng thời cha mẹ chú rể, cô dâu và chú rể đang tiếp khách nên không chứng kiến và không biết sự việc nói trên.