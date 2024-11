Công an xác minh đường ống dẫn nước vào sân golf ở Bắc Giang nghi ngờ bị phá hoại

TPO - Công an thị xã Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) đang vào cuộc xác minh đường ống dẫn nước vào sân golf Việt Yên bị thủng do nghi ngờ bị phá hoại, sau khi chủ đầu tư có đơn kêu cứu.

Phản ánh đến báo Tiền Phong, đại diện Công ty Cổ phần đầu tư golf Trường An cho biết, doanh nghiệp này được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Việt Yên tại xã Hương Mai và Trung Sơn (thị xã Việt Yên, Bắc Giang).

Sau đó, UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng sân golf Việt Yên và Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang cấp giấy phép.

Đến nay, Công ty Cổ phần đầu tư golf Trường An đã cơ bản hoàn thành và trồng cỏ 18 hố golf giai đoạn 1, 12 hố golf giai đoạn 2 và đang thi công các hố golf còn lại của dự án sân golf Việt Yên. Trong đó, cỏ quyết định sự sống còn của sân golf, để giữ được chất lượng sân cỏ đạt tiêu chuẩn thì việc cung cấp đủ nước rất quan trọng.

Bởi vậy, Công ty Cổ phần đầu tư golf Trường An đã lập hồ sơ, tuân thủ các quy định và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt để tưới cỏ sân golf Việt Yên (giấy phép do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang cấp).

Công ty lắp đặt máy bơm tại khu vực hồ Đồng Láng (thôn Dĩnh Sơn, xã Trung Sơn) và đường ống để bơm nước về sân golf Việt Yên tuân thủ theo nội dung trong giấy phép do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang cấp và UBND xã Trung Sơn đồng ý. Doanh nghiệp cũng đã ký hợp đồng với chủ hồ Đồng Láng về việc sử dụng hồ Đồng Láng để bơm nước vào hồ số 7A trong sân golf Việt Yên.

Ngày 14/11, Công ty Cổ phần đầu tư golf Trường An phát hiện một điểm trên đường ống dẫn nước từ hồ Đồng Láng vào sân golf Việt Yên bị thủng (nghi ngờ bị phá hoại), vị trí gần nghĩa trang nhân dân thôn Dĩnh Sơn. Đến ngày 17/11, công ty tiếp tục phát hiện thêm 7 điểm trên đường ống dẫn nước bị thủng nghiêm trọng hơn do nghi ngờ bị phá hoại.

Sau khi phát hiện đường ống dẫn nước vào sân golf bị thủng, nghi ngờ do phá hoại, Công ty Cổ phần đầu tư golf Trường An đã trình báo và có đơn kêu cứu đến UBND và Công an thị xã Việt Yên.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, lãnh đạo Công an thị xã Việt Yên cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận đơn kêu cứu của Công ty Cổ phần đầu tư golf Trường An về việc đường ống dẫn nước vào sân golf Việt Yên bị thủng và đang xác minh sự việc.