Phá vụ ma tuý lớn nhất tại thành phố Buôn Ma Thuột

TPO - Công an TP Buôn Ma Thuột vừa phá một vụ ma tuý lớn nhất từ trước đến nay, tịch thu 4.960 viên ma túy loại MDMA và 1kg ma túy loại Ketamine được nguỵ trang trong thùng thuốc nam.

Ngày 24/11, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, vừa điều tra, khởi tố 3 đối tượng, làm rõ vụ ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, qua công tác trinh sát, Công an TP Buôn Ma Thuột phát hiện một nhóm đối tượng ma túy hoạt động rất tinh vi với quy mô lớn nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian dài kiên trì điều tra, lực lượng công an phát hiện đối tượng Chu Minh Ngọc Thắng (34 tuổi, trú phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đây là đối tượng từng có 2 tiền án 9 năm tù giam cùng về tội cố ý gây thương tích.

Sau nhiều ngày theo dõi, bám sát di biến động của đối tượng cùng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 14h30 ngày 26/8, lực lượng công an phát hiện Thắng điều khiển xe máy chở một thùng hàng ra khỏi nhà trên đường Hùng Vương (phường Tự An).

Một tổ công tác của Công an TP Buôn Ma Thuột đã tiến hành kiểm tra. Tại đây, công an phát hiện 4.960 viên ma túy loại MDMA và 1kg ma túy loại Ketamine được nguỵ trang trong thùng thuốc nam.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, ngày 29/8 công an đã bắt giữ Lê Xuân Lưu (53 tuổi) trú tại xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột.

Quá trình điều tra, công an tiếp tục xác định Quang Minh Dũng (18 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) là đối tượng có liên quan đến đường dây ma túy trên. Ngày 30/8, Công an TP Buôn Ma Thuột đã cử một tổ công tác ra tỉnh Nghệ An bắt giữ thành công Dũng.

Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố Chu Minh Ngọc Thắng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lê Xuân Lưu về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Quang Minh Dũng về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Công an TP Buôn Ma Thuột đã chuyển hồ sơ Chu Minh Ngọc Thắng cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý theo thẩm quyền.