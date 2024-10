Công an phát hiện 6.500 trường hợp lái xe dương tính với ma tuý

TPO - Theo thống kê, từ năm 2021 đến 2025, Bộ Công an đã xử lý hơn 76.600 vụ, bắt giữ hơn 115.800 đối tượng và thu giữ trên 12.700 kg ma túy, trong đó 10.183 người bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tình trạng lái xe, đặc biệt là lái xe kinh doanh vận tải dương tính với chất ma túy cũng gia tăng; từ 2021 đến 2023, đã phát hiện 6.555 trường hợp lái xe dương tính.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các bộ, cơ quan liên quan để xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Chương trình dự kiến sẽ được trình Quốc hội khóa XV xem xét và thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Hiện nay, tình hình ma túy trên thế giới, trong khu vực và các nước láng giềng đang diễn biến phức tạp và ngày càng nghiêm trọng, với xu hướng gia tăng cả về nguồn cung và cầu. Điều này tạo ra những áp lực lớn đối với công tác phòng, chống ma túy tại Việt Nam. Trong nước, tình hình ma túy cũng rất phức tạp, với các phương thức và thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi, lợi dụng công nghệ cao và các thành tựu khoa học để thực hiện các hành vi phạm tội. Theo thống kê, từ năm 2021 đến 2025, Bộ Công an đã xử lý hơn 76.600 vụ, bắt giữ hơn 115.800 đối tượng và thu giữ trên 12.700 kg ma túy.

Số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy vẫn ở mức cao. Tính đến ngày 14/02/2024, cả nước có 223.715 người sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 1.459 người có biểu hiện loạn thần do sử dụng ma túy. Đáng lưu ý, tỷ lệ người nghiện đang có xu hướng trẻ hóa, với 55.803 người trong độ tuổi từ 18-30 (chiếm 33,2%) và 110.765 người từ 30 tuổi trở lên (chiếm 65,98%). Số lượng xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy cũng chiếm tỷ lệ cao, với 8.865/10.598 địa phương (chiếm 83,7%).

Những hệ lụy xã hội do ma túy gây ra cho thấy đây là một hiểm họa lớn, góp phần làm gia tăng tội phạm và vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định và an toàn của đất nước. Ma túy trở thành một trong những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, với nguy cơ các đối tượng nghiện ma túy tham gia vào các hoạt động khủng bố, phá hoại và bạo loạn.

Theo thống kê của Bộ Công an, từ khi triển khai Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, có 22.099 người nghiện ma túy vi phạm pháp luật bị phát hiện, trong đó 10.183 người bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tình trạng lái xe, đặc biệt là lái xe kinh doanh vận tải dương tính với chất ma túy cũng gia tăng; từ 2021 đến 2023, đã phát hiện 6.555 trường hợp lái xe dương tính.

Ngoài ra, việc nghiện ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy gây ra thiệt hại kinh tế lớn, ước tính trên 150,5 nghìn tỷ đồng mỗi năm. Hầu hết người nghiện đều trong độ tuổi lao động (hơn 98% trên 18 tuổi), nhưng lại giảm sút khả năng làm việc. Công tác phòng, chống ma túy cũng cần một khoản ngân sách lớn từ Nhà nước.

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 được xây dựng nhằm tiếp nối và phát huy những kết quả của chương trình giai đoạn 2021-2025. Chương trình sẽ tập trung khắc phục những tồn tại và giải quyết các vấn đề cấp bách trong công tác phòng, chống ma túy, với sự đầu tư công quốc gia cho các lĩnh vực giảm cung, cầu và tác hại của ma túy.

Việc xây dựng chương trình này cũng phù hợp với chỉ thị, nghị quyết và chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác phòng, chống ma túy, cũng như các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.