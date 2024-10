Xoá đường dây ma tuý từ Lào về Đắk Nông

TPO - Ba đối tượng đã móc nối với nhau, lập đường dây đưa ma tuý từ Lào về Sơn La, sau đó vận chuyển đến tỉnh Đắk Nông tiêu thụ.

Ngày 18/10, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thào Thị Cha (SN 1992), Sồng A Thào (SN 1978, cùng trú tỉnh Sơn La) và Sùng A Cha (SN 1981, trú tỉnh Đắk Nông), để điều tra về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo thông tin ban đầu, ngày 12/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang Thào Thị Cha và Sùng A Cha có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Tang vật tạm giữ gồm 1 bánh Heroine có trọng lượng 350,4 gam, cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Sồng A Thào khai nhận bản thân có một tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, ra tù năm 2023.

Sồng A Thào có quen biết với một số đối tượng buôn bán ma tuý bên Lào.

Do đó, Thào và Thào Thị Cha, Sùng A Cha đã thống nhất thành lập 1 đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ Lào về Sơn La rồi chuyển vào Đắk Nông tiêu thụ.

Ngày 10/10, Sồng A Thào mua 1 bánh Heroine từ đối tượng người Lào rồi bán lại cho Thào Thị Cha. Sau đó Thào Thị Cha chia làm 4 gói rồi đưa vào Đắk Nông để giao cho Sùng A Cha, thì bị bắt quả tang.

Mở rộng điều tra, Tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp Công an huyện Vân Hồ (Sơn La), bắt giữ Sồng A Thào và di lý về Công an tỉnh Đắk Nông phục vụ công tác điều tra.