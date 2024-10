Tiếp tục kiện toàn lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

TPO - Sáng 25/10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án thành lập đơn vị Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu thuộc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh phụ trách Bộ Tư lệnh CSCĐ, đã chủ trì hội nghị theo ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an.

Để đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự trong bối cảnh mới, ngày 30/3/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 1984 về việc thành lập Trung đoàn và Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu. Theo Đề án, Công an 63 tỉnh, thành phố đã triển khai và tổ chức lễ ra mắt các đơn vị CSCĐ dự bị chiến đấu đúng theo kế hoạch. Đến nay, 14 tỉnh, thành phố đã thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu và 49 tỉnh, thành phố đã thành lập Tiểu đoàn, với tổng số hơn 30 nghìn cán bộ, chiến sĩ. Công an các địa phương đã thực hiện tốt công tác huấn luyện và huy động đơn vị CSCĐ dự bị chiến đấu tham gia nhiệm vụ. Thời gian huấn luyện nghiệp vụ được tổ chức 1 lần/năm, với yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tham gia đủ ít nhất 40 ngày/năm, đồng thời được đào tạo về nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi cần. Trong 3 năm qua, Công an các địa phương đã huy động một số lượng lớn cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị CSCĐ dự bị chiến đấu tham gia diễn tập phòng thủ khu vực, kết hợp công tác chuyên môn và tuần tra bảo vệ, cứu nạn, cứu hộ, cũng như phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Qua đó, vai trò tham mưu và nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội tại địa phương được thể hiện rõ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Đề án trong 3 năm qua, đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Phó Tư lệnh CSCĐ Nguyễn Ngọc Thanh khẳng định, việc xây dựng và triển khai Đề án là chủ trương lớn của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, nhằm thực hiện hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động lực lượng, nâng cao chất lượng công tác cơ động và vũ trang chiến đấu để giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, đồng thời tham gia cứu hộ, cứu nạn. Ông Thanh đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Cần nghiên cứu, hoàn thiện chính sách và quy định về tổ chức hoạt động của lực lượng CSCĐ dự bị chiến đấu phù hợp với Luật CSCĐ và thực tế tại các địa phương. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo công tác nắm tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, chủ động dự báo tình hình và xây dựng các phương án phù hợp. Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức báo động và huy động lực lượng để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị CSCĐ dự bị chiến đấu. Bên cạnh đó, cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện và rà soát, đảm bảo cơ sở vật chất, thao trường, công cụ hỗ trợ và trang thiết bị cho các đơn vị CSCĐ dự bị chiến đấu. Minh Đức