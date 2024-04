Lực lượng CSCĐ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai

TPO - Sáng 14/4, tại Thủ đô Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã tổ chức một buổi lễ trọng thể để kỷ niệm 50 năm “Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát Cơ động” (15/4/1974 - 15/4/2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) lần thứ hai.

Lễ kỷ niệm vinh dự đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.

Ngoài ra, buổi lễ còn có sự tham dự của Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, cùng các đồng chí Uỷ viên và nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; cũng như đại diện của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và nguyên lãnh đạo của Bộ Công an, cùng đại diện Công an các đơn vị, địa phương.

Về phía Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) có Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh CSCĐ cùng các đồng chí trong Đảng uỷ và lãnh đạo Bộ Tư lệnh, đại diện lãnh đạo lực lượng Cảnh sát bảo vệ, CSCĐ, và hơn 5.000 CBCS đại diện cho lực lượng CSCĐ trên toàn quốc.

Một phần của buổi lễ là báo cáo về kết quả của các hoạt động huấn luyện, bao gồm duyệt đội ngũ, diễu hành phương tiện, xếp hình, xếp chữ, và các biểu diễn võ thuật của CBCS.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển với nhiều thay đổi về mô hình, tổ chức, tên gọi và phiên hiệu, lực lượng CSCĐ luôn chú trọng vào việc xây dựng và phát huy truyền thống anh hùng của mình.

Với những thành tựu vẻ vang, lực lượng CSCĐ đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong bầu không khí hân hoan chào mừng 50 năm Ngày truyền thống, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ hai, nhờ vào những thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, duy trì trật tự an toàn xã hội và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Lực lượng CSCĐ đã tham gia diễu binh và diễu hành trong buổi lễ kỷ niệm với tinh thần hào hùng, thể hiện niềm tự hào và sức mạnh của mình.