Mâu thuẫn gia đình, mẹ ruột ném con 3 tháng tuổi xuống mương nước

TPO - Do mâu thuẫn với chồng và cha mẹ chồng, Lê Thị Ngọc Huyền đã thực hiện hành vi giết con gái 3 tháng tuổi bằng cách ném xuống mương nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Thị Ngọc Huyền (19 tuổi, ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 22/11, mẹ chồng của Huyền là bà Trương Thị Thu Hà đưa võng để ru cháu nội Đ.T.H.T (sinh ngày 21/8/2024, con ruột Huyền) ngủ. Sau khi cháu T ngủ, bà Hà đi ăn sáng, dặn Huyền ở nhà làm việc nhà và trông coi cháu T.

Khi bà Hà vừa ra khỏi nhà, Huyền vào bế con ra mương nước cạnh nhà rồi ném xuống mương. Sau khi thực hiện hành vi, Huyền về làm việc nhà. Khi bà Hà đi ăn sáng về không thấy cháu nội trên võng nên cùng Huyền và những người trong gia đình đi tìm.

Sau đó, Đặng Văn Phi (chồng Huyền) đến Công an xã Châu Phong trình báo sự việc. Qua làm việc, bước đầu Huyền khai nhận do mâu thuẫn với chồng và cha mẹ chồng nên mới thực hiện hành vi giết bé bằng cách ném bé xuống mương. Bé gái được cơ quan chức năng tìm thấy sau đó, đã tử vong.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra làm rõ.