Bản tin Hình sự: Bắt đối tượng giết người vì mâu thuẫn mua bán cây

TPO - TIN NÓNG ngày 6/11: Hà Nội: Chờ mẹ ngủ, nam sinh 13 tuổi lấy xe đón bạn đi cướp tài sản; Bắt nghi phạm sát hại người đàn ông ở Hòa Bình; Nhân viên ngân hàng lừa đảo người quen 4 tỷ đồng...

Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng CSHS Công an thành phố Hà Nội bắt giữ 3 đối tượng Trần Minh Long (SN 2009), Nguyễn Công Đạt (SN 2010), Nguyễn Phụ Tuấn Hưng(SN 2011) cùng trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, rạng sáng 2/11, anh N.T.B (SN 2004, trú tại huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) di chuyển trên đường Cienco 5 (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) thì bị 3 đối tượng dùng tuýp sắt uy hiếp cướp xe máy Honda Vision BKS 29M1. Sau 24h điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ nhóm đối tượng, thu giữ 2 xe máy và 2 tuýp sắt.

Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt được đối tượng giết người Đinh Văn Thành (SN 1963, trú tại xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, Hoà Bình). Trước đó, vào sáng 5/11, tại khu vực đồi Lộ Hút (cách đường tỉnh 435 khoảng 2km), thuộc địa phận xóm Lòn, xã Bình Thanh, từ mâu thuẫn trong việc mua bán cây bương, cây luồng, đối tượng Đinh Văn Thành đã dùng dao chém anh Đ.V.T (SN 1978, trú tại xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong) tử vong. Khi gây án, đối tượng Thành mặc áo lao động màu xanh đã cũ, quần và ủng tối màu.

Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam bà Trần Thị Minh Kiểm (SN 1979, ngụ huyện Hóc Môn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, cảnh sát nhận đơn tố giác bà Kiểm (Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV đo đạc bản đồ Đại An) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch bất động sản. Nội dung tố giác xuất phát từ các giao dịch liên quan đến thửa đất số 195, tờ bản đồ số 8, diện tích 949m2 (thửa đất 195) và thửa đất 413, tờ bản đồ số 9, diện tích 1.567m2, tọa lạc tại xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) do ông T.V.C. đứng tên chủ sở hữu.

Theo kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan, ngoài 10 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định có dấu hiệu sai phạm của một số cá nhân liên quan. Song do thời hạn điều tra vụ án đã hết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi sai phạm của các cá nhân này để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự ông Hồ Văn Định (40 tuổi, trú xã Cư Mlan, huyện Ea Súp) để lấy lời khai làm rõ nguyên nhân vụ xe máy cày cán 2 người trú mưa tử vong. Trước đó, chủ xe máy cày nổ máy mục đích để nâng ben thùng xe lên cho nước mưa không ướt những người ngồi trú dưới xe. Nhưng vì xe đang còn sẵn số và cài cầu sau nên khi vặn chìa khoá khởi động, xe lập tức di chuyển về phía trước.

Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tài (27 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Tài là nhân viên một ngân hàng chi nhánh Đà Nẵng và ông T.V.P. (61 tuổi, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) quen biết nhau. Hai bên từng hợp tác cho vay tiền đáo hạn ngân hàng. Khi nạn nhân chuyển khoảng 4 tỷ đồng vào tài khoản, đối tượng Nguyễn Tài không sử dụng để đáo hạn ngân hàng như đã nói mà dùng số tiền trên để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Công an xã Nghĩa Trung (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo sử dụng công nghệ cao xảy ra trên địa bàn xã. Bà N.T.S. (SN 1960, trú xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ một người lạ tự xưng là cán bộ công an. Người này thông báo bà S. có liên quan đến một đường dây buôn ma túy và rửa tiền rất lớn. Sau những lời nói đe dọa, đối tượng này yêu cầu bà S. cung cấp thông tin số căn cước công dân, kê khai tiền tiết kiệm, đồng thời yêu cầu bà S. rút toàn bộ tiền rồi chuyển vào tài khoản của cơ quan công an để phục vụ điều tra.