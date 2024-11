Bản tin Hình sự: Lấy điện thoại của bạn gái cũ đăng hình ảnh ân ái lên mạng để tống tiền

TPO - TIN NÓNG ngày 3/11: Cựu Bí thư và Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng 5 lần 7 lượt nhận hối lộ của đại gia Nguyễn Cao Trí; Nhóm thanh niên rượt đuổi chém hai người tử vong, một người đứt lìa cánh tay; Truy tố cựu cán bộ Ngân hàng TPBank tham ô 246 lượng vàng SJC 'nướng' vào tiền ảo...

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ban hành kết luận vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Cơ quan điều tra cáo buộc, Nguyễn Cao Trí đã 5 lần, 7 lượt hối lộ cựu Bí thư Tỉnh uỷ và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng để nhờ các vị quan chức này can thiệp giúp ông Trí sang tên dự án Dự án Sài Gòn Đại Ninh dù TTCP đã có kiến nghị thu hồi, cũng như được gia hạn dự án này.

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can nguyên là lãnh đạo và cán bộ xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai), gồm: Trần Đình Lai (55 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Xuân Hưng); Trần Thị Mai Phương (43 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Xuân Hưng); Trương Công Phú (32 tuổi, nguyên công chức địa chính xã Xuân Hưng) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Cả 3 bị can bị truy tố vì đã không thực hiện và thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, để cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép diễn ra trên quy mô lớn.

Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Tây Ninh chủ trì phối hợp với Đồn biên phòng Tân Hà, Đồn biên phòng Kà Tum và Công an huyện Tân Châu (Công an tỉnh Tây Ninh) bắt quả tang Nguyễn Văn Quốc (SN 1978, thường trú tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đang sử dụng xe ô tô mang BKS 60A vận chuyển trái phép 158kg pháo lậu từ biên giới Campuchia vào nội địa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 158 kg pháo có các loại pháo nổ, như pháo ném, pháo hoa mang nhãn hiệu Richbum. Tất cả đều có xuất xứ từ Trung Quốc.

Công an xã Triệu Thượng (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) nhận được điện thoại trình báo của người dân thôn Thượng Phước về việc ông L.Q.T. (SN 1972) dùng dao chém ông N.Đ.T. (SN 1965), làm ông T. tử vong tại chỗ. Nguyên do ban đầu được xác định là bởi do mâu thuẫn cá nhân. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, vận động ông L.Q.T. về trụ sở Công an xã để làm việc.

Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Bá Lĩnh - Giám đốc Công ty CP Xây dựng công trình Hoàng Thông về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thái Minh Hoàng nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Nam Giang (Quảng Nam) về tội “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án đường trung tâm hành chính huyện Nam Giang. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, công ty Hoàng Thông đã tạm ứng số tiền trên 12 tỷ đồng nhưng không sử dụng để thi công dự án như cam kết, mà chiếm đoạt sử dụng mục đích cá nhân.

Công an TP Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố 25 đối tượng liên quan gây mất trật tự an toàn xã hội, trong đó có 16 đối tượng bị khởi tố về hành vi giữ người trái pháp luật. Theo cơ quan chức năng có 7 đối tượng dưới 18 tuổi. Trước đó, khoảng 23h30, ngày 29/6, tại khu vực tổ 17, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La, đã xảy ra vụ việc một nhóm đối tượng thanh, thiếu niên đánh nhau gây rối trật tự công cộng.

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Linh, 38 tuổi, cựu Trưởng nhóm ngân quỹ - kho quỹ tập trung, Hội sở Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) về tội “Tham ô tài sản”. Theo Viện kiểm sát, do cần tiền chơi chứng khoán, đầu tư tiền ảo, bị can Nguyễn Văn Minh, cựu trưởng nhóm ngân quỹ - kho quỹ tập trung TPBank đã chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC của khách hàng đem bán được hơn 8,8 tỷ đồng.

Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) khởi tố bị can Lê Kim Tỷ (SN 1995, trú ở xã Hòa Xuân Đông) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Tỷ có quan hệ yêu đương với chị Đỗ Thị D (SN 1986, trú ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa). Gã đàn ông nhiều lần sử dụng điện thoại để quay video, chụp ảnh nhạy cảm trong những lần 2 người thân mật. Do mâu thuẫn, chị D. chấm dứt tình cảm nhưng Tỷ không đồng ý và cưỡng ép chị phải đưa điện thoại di động để làm tin. Tỷ sử dụng tài khoản Facebook của chị D. đăng tải những hình ảnh nhạy cảm rồi liên lạc với người phụ nữ yêu cầu đưa số tiền 18 triệu đồng để gỡ và trả lại điện thoại.