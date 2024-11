Bản tin Hình sự: Nhân viên ngân hàng bị bắt vì lừa tiền tỷ để chơi Poker

TPO - TIN NÓNG ngày 2/11: Lắp ‘trạm BTS’ trên ô tô, phát tán tin nhắn tới gần 400.000 điện thoại để chiếm đoạt thông tin cá nhân; Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng và cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng; Bắt băng nhóm mang dao kiếm đi 'bão', cướp tài sản của người đi đường...

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Trong số 10 bị can bị đề nghị truy tố về các tội danh nêu trên, có ông Mai Tiến Dũng cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy và Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Công an TP Hải Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quang Anh (SN 2008), Nguyễn Quốc Bình (SN 2007) và Mai Xuân Đoàn (SN 2005, cùng ở huyện Gia Lộc) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Cướp tài sản”. Các bị can nêu trên tụ tập cùng hơn 40 đối tượng từ 14-18 tuổi, mang theo hung khí, dao kiếm, đinh ba, phóng lợn...điều khiển xe máy theo đoàn với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi liên tục kéo dài qua nhiều tuyến phố ở TP Hải Dương.

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự "Xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông" theo quy định tại Điều 289 BLHS và tạm giữ hình sự Trần Văn Út để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Công an quận Hà Đông đã thực nghiệm điều tra, làm việc với nhà mạng viễn thông, kiểm tra xác định thiết bị trạm BTS giả phát sóng trong thời gian từ ngày 20/10 đến khi bị phát hiện, Trần Văn Út đã sử dụng thiết bị xâm nhập trái phép vào 2 mạng viễn thông và phát tán tin nhắn đến 389.494 thiết bị di động nhằm mục đích đánh cắp thông tin cá nhân.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Bình vừa chủ trì phối hợp các lực lượng đấu tranh, bắt quả tang đối tượng Đinh Văn Hùng (SN 1983) trú tại thôn Yên Bình, xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa về tội mua bán trái phép 18 nghìn viên ma túy tổng hợp. Hùng khai nhận đó là ma túy tổng hợp, đối tượng đang đợi giao hàng cho các đối tượng khác thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Công an phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) kịp thời ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Ông Đ.V.N. (trú phường Bắc Hồng) nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội và thông báo ông có liên quan đến một nhóm tội phạm buôn bán trái phép chất ma túy và thuốc tây giả. Ông N. tiếp tục nhận một cuộc gọi khác, người gọi tự giới thiệu là cán bộ Viện KSND Hà Nội. Kẻ gian đã yêu cầu ông N. phải chuyển toàn bộ số tiền 470 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Hoàng Tuấn Dương (SN 1997, trú tại TP Hạ Long, nguyên là nhân viên một ngân hàng Chi nhánh Đông Quảng Ninh), về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Trước đó, anh N.T.Đ trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tố giác Dương lừa đảo chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng thông qua hình thức vay tiền đáo hạn ngân hàng. Số tiền trên Dương đã sử dụng chi tiêu cá nhân và chơi game bài Poker trực tuyến hết.