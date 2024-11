Bắt băng nhóm mang dao kiếm đi 'bão', cướp tài sản của người đi đường

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Dương vừa quyết định khởi tố 6 bị can để điều tra làm rõ hành vi mang theo hung khí, lái xe máy thành đoàn lạng lách, đánh võng, đuổi đánh và cướp tài sản người đi đường xảy ra trên địa bàn.

Ngày 2/11, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Dương thông tin, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng: Nguyễn Quang Anh (SN 2008), Nguyễn Quốc Bình (SN 2007) và Mai Xuân Đoàn (SN 2005, cùng ở huyện Gia Lộc) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Cướp tài sản”.

3 bị can khác cũng bị khởi tố về 2 tội trên gồm: Vũ Văn Thắng (SN 2005), Phạm Văn Trung (SN 2005) và Nguyễn Minh Đức (SN 2008, cùng ở huyện Gia Lộc).

Theo cơ quan điều tra, đêm 21/7, 6 bị can nêu trên tụ tập cùng hơn 40 đối tượng từ 14-18 tuổi, mang theo hung khí, dao kiếm, đinh ba, phóng lợn...điều khiển xe máy theo đoàn với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi liên tục kéo dài qua nhiều tuyến phố ở TP Hải Dương.

Trên đường đi 'bão', các đối tượng đã sử dụng hung khí đuổi, đánh 2 thanh niên đi đường tại khu vực phường Thanh Bình, TP Hải Dương, rồi cướp của bị hại 1 chiếc điện thoại iPhone 12 promax.

Theo cơ quan điều tra, bị can Bình từng bị xử lý hành chính đưa vào giáo dục tại địa phương do nhiều lần có hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”.

Bị can Đoàn từng bị TAND tỉnh Hải Dương phạt 7 tháng tù treo và 14 tháng thử thách về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” từ cuối năm 2022.

Còn bị can Thắng, Trung và Đức cũng đã bị Công an huyện Gia Lộc khởi tố trước đó do liên quan vụ án “Gây rối trật tự công cộng” khác.

Quá trình xác minh, ngoài 6 bị can nêu trên, cảnh sát cũng đã làm rõ hơn 40 đối tượng có liên quan vụ án này. Công an TP Hải Dương đang củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.