Bản tin Hình sự: Nguyên nhân khiến nhóm cựu cán bộ Công an tỉnh Trà Vinh bị khởi tố

Công an tỉnh Bình Phước khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Thiên Trung (SN 2002, trú tại xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Trước đó, từ tin báo của người dân, Công an xã Tân Tiến đã kiểm tra hành chính nơi ở của Hồ Thiên Trung, phát hiện 101 vỏ đạn bằng kim loại và 10 viên đạn chưa qua sử dụng, một bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma tuý.

Công an tỉnh Trà Vinh đã thi hành kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân; khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó có các bị can gồm: Nguyễn Văn Chánh, nguyên trưởng Phòng CSGT, nghỉ hưu từ tháng 5/2022; Trần Văn Hên, nguyên Đội trưởng Phòng CSGT; Nguyễn Văn Hoài Hảo, nguyên Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH; Lê Minh Hiếu, nguyên cán bộ Phòng CSGT. Bị can Lý Văn Trổng, nguyên Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động được cho tại ngoại để điều tra vì có người thân mắc bệnh hiểm nghèo. Cơ quan tố tụng cáo buộc các bị can sử dụng tài khoản đăng ký xe cá nhân hoán đổi biển số theo nhu cầu của người đăng ký xe.

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng là học sinh chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố. Các đối tượng trong vụ án gồm: Nguyễn Văn H., Đào Văn K. (cùng SN 2007) và Nguyễn Công H. (SN 2008, cùng trú tại Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội). Nhóm đối tượng trên gây ra 6 vụ trộm cắp xe máy với thủ đoạn đấu điện nổ máy và ngồi lên xe rồi tẩu thoát. Điều đáng nói, các đối tượng đều trong lứa tuổi học sinh.

Chiều 30/10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phiên xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và một số cựu quan chức của tỉnh này có liên quan vụ án xảy ra tại Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty AIC cùng các đơn vị liên quan. Nói lời sau cùng tại phiên tòa xét xử, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã xin lỗi Đảng, Nhà nước và người dân tỉnh Bắc Ninh về hành vi phạm tội của bản thân.

Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Đức Bảy - nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Việt Á chi nhánh Hội An về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Từ năm 2014 đến năm 2016, Võ Đức Bảy (59 tuổi, trú Hòa Cường, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) là Phó giám đốc Ngân hàng Việt Á chi nhánh Hội An đã vay mượn tiền của nhiều người với số tiền hơn 50 tỷ đồng. Khi không có khả năng chi trả nên Bảy cùng vợ bán căn nhà tại Đà Nẵng và bỏ trốn khỏi địa phương.

TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án các bị cáo liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An) khiến 32 người tử vong hồi tháng 9/2022. HĐXX đã tuyên án các bị cáo Phạm Thị Hồng 7 năm 6 tháng tù giam; bị cáo Vũ Trường Sơn mức án 5 năm 6 tháng tù giam; Phạm Quốc Hùng mức án 7 năm tù; Nguyễn Văn Võ mức án 4 năm tù; Nguyễn Thành Luân mức án 5 năm tù và Lê Anh Xuân 8 năm tù.