Bản tin Hình sự: Cháu đâm chú trọng thương sau bữa nhậu thịt chó

TPO - TIN NÓNG ngày 27/10: Bắt băng nhóm vào phòng trọ uy hiếp, cướp tài sản của công nhân; Rủ đồng bọn dùng kiếm chém người chỉ vì câu nói ‘không phải việc của mày’; Nguyên nhân dẫn đến vụ thảm án ở quán karaoke Idol Khe Sanh...

Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ nhóm 5 đối tượng cùng quê tỉnh Thanh Hóa, là những thanh niên lười lao động, không có nghề nghiệp ổn định và sử dụng trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ hành vi “Cướp tài sản”. Trước đó, các đối tượng gồm cả nam và nữ liều lĩnh xông vào phòng trọ ở Bình Dương, dùng hung khí uy hiếp, cướp dây chuyền vàng, lắc vàng, nhẫn vàng cùng 2 điện thoại di động và tiền với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng... rồi bỏ trốn. Công an địa phương đã nhanh chóng bắt giữ được nhóm đối tượng này.

Lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ tại thủy phận gần Rạch Lâm Vồ (khu vực cột mốc 271), phường Nhơn Hưng, thị xã Tịnh Biên. Tang vật thu giữ hơn 150 bao phân bón các loại, 2 đầu máy nổ, 3 máy phun phân bón, 11 can nhựa 30 lít xăng, dầu và nhiều hàng hóa khác, ước tính trị giá hàng hóa ban đầu khoảng 120 triệu đồng. Các đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa trên, và khai nhận vận chuyển trái phép số hàng hóa trên qua Campuchia.

Nhóm thanh gồm L.X.Đ (SN 1994), N.T.T (SN 1994), Đ.V.T (SN 1987) cùng trú tại xã Cao Viên đi xe máy xuống xã Thanh Cao (Thanh Oai) chơi thì xảy ra va chạm với 2 đối tượng khác tại quán gội đầu. Sau khi lời qua tiếng lại, anh Đ đưa tay gạt vào cằm người đối diện và nói “không phải việc của mày”. Thấy thế, 2 đối tượng mở điện thoại gọi điện cho bạn rồi rời đi. Nhóm của anh Đ quay xe về đến địa bàn thôn Thanh Giang (xã Thanh Cao) thì nhóm đối tượng và chạm lúc trước cầm kiếm lao ra chém và hô “chém chết chúng nó đi”. Đ và L bị chém nhiều nhát vào tay, chân và người...

Công an quận 3 (TPHCM) đang lập hồ sơ xử lý đối với Đào Anh Phi (SN 1996, quê Đồng Tháp) về hành vi tạt sơn vào nhà người dân trên địa bàn. Cụ thể, ông H.Đ.N. (SN 1960) đang ở nhà trong hẻm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Võ Thị Sáu, quận 3) thì bị một đối tượng dùng gậy đập vỡ kính cửa nhà và ném bịch sơn pha mắm tôm vào trong. Hốt hoảng, ông N. vội trình báo cơ quan chức năng. Phi khai nhận do mâu thuẫn khi còn xuất khẩu lao động ở Nhật với con của ông N. nên pha sơn với mắm tôm rồi ném vào trong nhà ông N. cho "bõ ghét".

Bà Hồ Thị Hoài T. (SN 1979, trú xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa) cùng ông Ngô Quang S. (SN 1970, trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) và một số người ăn uống tại nhà hàng thị trấn Khe Sanh. Sau đó ông S. và bà T. đến hát tại quán karaoke Idol ở khối 2, thị trấn Khe Sanh; còn những người khác ra về. Cùng thời điểm, ông Hoàng Văn P. (SN 1975, trú khối 3A, thị trấn Khe Sanh), đi tìm bà T. Phát hiện bà T. và ông S. đang hát tại quán nên P. bỏ ra ngoài, tìm đến một quán nhậu gần đó mượn một con dao và quay lại quán karaoke để gây án. Vụ việc xảy ra khiến bà T. và ông S. tử vong tại chỗ.

Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, một thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ rất cao trên đường Hồ Văn Cống (phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một). Khi tới đoạn cầu Bà Sảng, xe máy đâm vào cột điện bên đường. Vụ tai nạn đã làm thanh niên điều khiển xe máy tử vong. Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, cho thấy có dấu hiệu nạn nhân bị truy đuổi bởi xe máy phía sau, cũng đang chạy với tốc độ rất cao.

TAND TP Hà Nội vừa xét xử, tuyên Vũ Quý Lãm (SN 1986, cựu cán bộ công an phường ở Hà Nội) tổng mức án 25 năm tù về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Do cần tiền chi tiêu và phục vụ mục đích cá nhân, Vũ Quý Lãm (cựu cán bộ Công an phường ở Hà Nội) gây ra nhiều vụ lừa đánh tráo sổ đỏ, rồi đem thế chấp hoặc bán chiếm đoạt tiền của 10 bị hại, ngân hàng.

VKS TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn An (SN 1984, trú ở Hà Nội) về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, An đến trang trại của anh Nguyễn Văn Tuấn ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Tại đây, An cùng mọi người làm thịt chó để nhậu. Bữa nhậu kết thúc, thì ông Vũ Văn T. (SN 1970, An gọi ông T. là chú) say rượu nên lời qua tiếng lại, mâu thuẫn với An. Trên đường về, do đường trơn trượt nên ông T. bị đổ xe máy, còn An đi phía sau. Sẵn bực tức trong người vì cho rằng An nhỏ tuổi nhưng trước đó hỗn láo với mình nên ông T. cầm 1 thanh tre và liên tục chửi An. An xuống xe để đánh nhau và cầm dao bầu đâm trúng mạn sườn ông T., khiến nạn nhân phải đi cấp cứu, tổn hại sức khỏe 59%.