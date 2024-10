Gây ra nhiều vụ chiếm đoạt sổ đỏ, cựu cán bộ lĩnh 25 năm tù giam

TPO - Do cần tiền chi tiêu và phục vụ mục đích cá nhân, Vũ Quý Lãm (cựu cán bộ Công an phường ở Hà Nội) gây ra nhiều vụ lừa đánh tráo sổ đỏ, rồi đem thế chấp hoặc bán chiếm đoạt tiền của 10 bị hại, ngân hàng.

Ngày 27/10, được biết, TAND TP Hà Nội vừa xét xử, tuyên Vũ Quý Lãm (SN 1986, cựu cán bộ công an phường ở Hà Nội) tổng mức án 25 năm tù về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo buộc, do cần tiền chi tiêu và phục vụ mục đích cá nhân, Lãm gây nhiều vụ lừa đảo. Năm 2020, ông ta bị Công an TP Hà Nội, Công an quận Long Biên, Công an huyện Gia Lâm, khởi tố vụ án, sau đó nhập vụ án, để cấp thành phố giải quyết.

Đến đầu năm 2021, Vũ Quý Lãm bị khởi tố bị can nhưng sau đó đình chỉ. Những năm tiếp theo, cựu công an này tiếp tục gây thêm 3 vụ lừa đảo, bị Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an TP Đà Nẵng khởi tố 3 vụ án nữa trong các năm 2021 và 2022.

Tháng 5/2022, Lãm bị tạm giam tại Khánh Hòa nên Công an TP Hà Nội phục hồi điều tra các vụ lừa đảo liên quan.

Tại Hà Nội, cơ quan tố tụng Vũ Quý Lãm và đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt của 10 bị hại và một ngân hàng tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Cụ thể, từ 2018 - 2020, thông qua các trang web mua bán bất động sản, Lãm cùng đồng bọn làm giả sổ đỏ, rồi lợi dụng sơ hở, đánh tráo lấy sổ đỏ thật của người có nhu cầu mua bán nhà đất.

Ngoài ra, cựu cán bộ này còn gian dối về việc bản thân có khả năng vay tiền ngân hàng với lãi suất thấp bằng hình thức thế chấp sổ đỏ, yêu cầu người vay tiền đưa sổ đỏ cho mình. Sau khi chiếm đoạt được sổ đỏ của các chủ đất, Lãm cùng đồng bọn đã làm giả giấy tờ: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của chủ đất, rồi thuê người giả danh chủ đất, ký hợp đồng chuyển nhượng cho người khác, qua đó chiếm đoạt tiền, tài sản.