Bản tin Hình sự: Mâu thuẫn trong lúc đưa tang, hai thanh niên lấy súng bắn nhau giữa đường

TPO - TIN NÓNG ngày 24/10: Nữ chủ quán bar kéo 17 nhân viên đại náo quán của 'đối thủ'; Ma tuý trộn trong thức ăn chó mèo tuồn từ nước ngoài về Việt Nam; Cơ quan điều tra lật tẩy âm mưu 'giải cứu' đối tượng trong vụ 'chuyến bay giải cứu'...

Công an quận 1 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Huyền và 17 người khác về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Nhân viên quán bar Red Light (số 58 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Nghé, quận 1) do Huyền làm chủ, thấy một du khách nước ngoài té ngã trong lúc đi ngang trước quán nên chạy ra đỡ. Lúc này, chị Đ.T.B.T. (chủ quán Sala ở kế bên) cũng chạy đến hỏi han, nói chuyện với du khách trên. Cho rằng chị T. giành khách nên hai bên xảy ra cự cãi. Huyền cùng 17 đối tượng là nhân viên tìm đến quán của chị T. để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm của Huyền xông vào quán hành hung chị T. và nhân viên quán Sala...

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất quá trình điều tra và kết luận điều tra vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy từ Cộng hòa Séc về Việt Nam. Trước đó, tại khu vực ngõ 206 phố Thanh Bình (quận Hà Đông), tổ công tác bắt giữ Bàn Nguyễn Quang An (SN 2003), cùng 1 thùng hàng, bên trong hơn 2,3 kg MDMA được trộn lẫn, đóng gói cùng các viên thức ăn dành cho chó mèo. An khai được thuê 10 triệu đồng để vận chuyển số ma túy trên tới cho Nguyễn Đình Hoàn (SN 1996). Khi bị bắt, Hoàn khai được Trần Danh Thông (SN 1988, trú tại Bắc Ninh) thuê nhận thùng hàng với tiền công 5 triệu đồng. Số ma túy trên được các đối tượng ở Châu Âu thuê Thông vận chuyển và tiêu thụ tại Việt Nam.

Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Trần Nguyễn Thu Trang (39 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp) để điều tra hành vi giết người. Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Trang đã lên mạng xã hội tìm mua xyanua với mục đích đầu độc ông M.H.V. (39 tuổi, trú TP HCM). Chiều 20/10, Trang đã đầu độc ông V. bằng Xyanua khi cả 2 di chuyển bằng ô tô biển kiểm soát 51L-320.10 từ tỉnh Đồng Tháp về TP HCM. Đến ngày 21/10, Trang đã chở ông V. đến khu vực đèo Bảo Lộc để tìm cách phi tang. Trang đã chở ông V. đến Km104+440 trên đèo Bảo Lộc thuộc địa phận xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) rồi lao ô tô cùng thi thể nạn nhân xuống vực sâu, hướng TP.HCM đi TP Đà Lạt.

Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cử lực lượng đến hiện trường vụ cháy chùa Phổ Quang (Phú Thọ) tổ chức khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra vào sáng 23/10. Sau khi xảy ra vụ cháy, Công an tỉnh Phú Thọ đã đề nghị các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp điều tra nguyên nhân. Trong sáng 24/10, C09 đã cử những cán bộ dày dặn kinh nghiệm của Phòng Giám định kỹ thuật cháy nổ thuộc đến khám nghiệm hiện trường vụ cháy để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Chùa Phổ Quang xây dựng cách đây hơn 800 năm theo kiểu chữ Công, lợp ngói, có hai cấp chùa. Chùa được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1980.

Công an xã Tân Thượng (huyện Di Linh, Lâm Đồng) thông tin vừa cùng người dân mật phục bắt nhóm 6 người đang chở sầu riêng cắt trộm ra khỏi vườn đưa đi tiêu thụ. Trước đó, Công an xã Tân Thượng nhận tin báo từ người dân về vụ việc có nhóm 6 người lẻn vào vườn của một hộ dân trên địa bàn thôn 2 để cắt trộm sầu riêng. Bị phát hiện, nhóm này đã bỏ lại xe chạy thoát thân, tuy nhiên đã bị Công an xã Tân Thượng cùng người dân bắt giữ ngay sau đó. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 3 xe máy, 36 quả sầu riêng Thái có tổng trọng lượng 150kg.

Trong số 17 bị can bị truy tố về 4 tội giai đoạn hai vụ án 'chuyến bay giải cứu', có một cựu cán bộ công an bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm". Bị can này bị cáo buộc hướng dẫn cho đối tượng liên quan tới vụ án khai báo gian dối hòng thoát tội, tuy nhiên kế hoạch này đã bị cơ quan điều tra lật tẩy. Theo cáo trạng, Nguyễn Xuân Thông (cựu cán bộ công an) quen biết với Trần Minh Tuấn (bị cáo giai đoạn 1 vụ án) từ năm 2009. Quá trình quen biết, Tuấn thường xuyên gặp gỡ và lôi kéo Thông tham gia cùng thực hiện công việc với Tuấn.

Tại thôn Hội Tâm, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, Bình Thuận, Nguyễn Thanh Tuấn (SN 2004) điều khiển xe máy vượt đầu xe Nguyễn Hữu Giang (SN 2002) với vẻ khiêu khích, trong lúc cả hai đi đưa tang người thân, nên Giang đã vung tay trúng vào người Tuấn. Sau khi đưa tang xong, Tuấn về nhà lấy súng tìm Giang để nói chuyện. Khi đến khu vực ngã ba, Tuấn lấy súng bắn về phía Giang. Nghe tiếng súng nổ, Giang quay lại sử dụng súng mang theo sẵn trong người bắn trả về phía Tuấn. Sau đó các đối tượng tự giải tán, không có thương tích gì xảy ra. Cơ quan công an đã bắt giữ Tuấn và Giang, thu giữ 2 khẩu súng dạng RULO và 8 viên đạn.