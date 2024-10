Bản tin Hình sự: Người đàn ông bị bạn nhậu đốt đến tử vong

TPO - TIN NÓNG ngày 21/10: Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phủ nhận chỉ đạo cho Công ty AIC trúng thầu; Phát hiện thi thể cô gái trẻ trong chung cư mini ở Hà Nội; Giả danh Cảnh sát hình sự lừa tiền của người liên quan đến vụ án đánh bạc...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế - AIC) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị can Nguyễn Trọng Đường, cựu Vụ phó Vụ Kế hoạch tài chính Bộ Thông tin và Truyền thông khai do "hiểu ý chỉ đạo" của ông Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng, nên đã tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu dự án mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật. Trong khi, ông Tuấn thừa nhận có quen biết Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhưng phủ nhận đã chỉ đạo việc này.

Công an TP. Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu Thị T.V (38 tuổi, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. V. vốn có mối quan hệ quen biết, làm ăn với vợ chồng bà Nguyễn Thị L. và ông Đinh H. (cùng 65 tuổi, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Do làm ăn thua lỗ cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2023, V. đã đưa ra thông tin gian dối là mình có thuê được kho hàng trên KCN Hòa Cầm để lừa đảo vợ chồng bà L. hơn 1,38 tỷ đồng. Sau khi phát hiện sự việc, V. đã khắc phục được hơn 85 triệu đồng, hiện còn hơn 1,29 tỷ đồng.

Tối 20/10, người dân phát hiện thi thể nữ giới, trẻ tuổi trong căn hộ chung cư mini ở trong ngõ 39 Đình Thôn (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Nghi vấn nạn nhân tử vong nhiều ngày trước đó và đang trong giai đoạn phân huỷ. Trước đó, một số người sống ở chung cư mini trên kể đã ngửi thấy mùi khó chịu bốc lên. Theo chia sẻ của người dân, nạn nhân là nữ giới còn trẻ tuổi và quê ở tỉnh Nam Định. Sau khi không thấy nạn nhân nhiều ngày, quản lý chung cư mini đã mở cửa và phát hiện vụ việc.

Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ án mạng trên địa bàn huyện Cái Bè. Người dân phát hiện bà Đoàn Thị Lượm (SN 1970, trú tại huyện Cái Bè) và ông Võ Văn Bé B. (SN 1954) cự cãi, xô đẩy nhau trong con hẻm thuộc ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè. Lúc này, bà Lượm nhặt trái dừa tươi đánh mạnh vào đầu ông B. đang ngồi trên xe máy dẫn đến té ngã. Bà Lượm tiếp tục dùng trái dừa và nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu ông B., sau đó bỏ đi. Ông B. dẫn xe ra đầu hẻm cách chỗ bị đánh khoảng 50 m thì gục xuống đường tử vong.

Công an tỉnh Bắc Kạn tạm giữ hình sự hai đối tượng giả danh cán bộ công an để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm đối tượng tiếp cận người dân, tự xưng là cán bộ công tác tại Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, đang thụ lý điều tra vụ án đánh bạc và những người này có dấu hiệu làm giả giấy triệu tập có ký tên, đóng dấu của Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự để đưa cho một số bị hại xem. Sau đó, các đối tượng liên lạc qua điện thoại, yêu cầu những người có liên quan phải đưa tiền để không bị xử lý trong một vụ đánh bạc xảy ra tại địa bàn tỉnh.

Công an huyện Chợ Mới (An Giang) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Chí Thiện (SN 2006, ngụ huyện Chợ Mới), để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Thiện và em M. (12 tuổi, cùng trú huyện Chợ Mới) quen nhau qua mạng xã hội, và phát sinh tình cảm yêu đương. Tối 25/9, Thiện và M. rủ nhau đi nhậu cùng với một số người bạn tại khu vực xã Long Kiến (huyện Chợ Mới). Sau tiệc nhậu, do M. không chịu về nhà nên Thiện chở M. về nhà mình ngủ qua đêm. Tại đây, Thiện đã quan hệ tình dục với M., mặc dù biết M. còn nhỏ tuổi.

Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ Nguyễn Hoàng Minh (SN 1972, trú phường Tân Hội). Sáng 19/10, ông N. cùng một người khác nhậu tại nhà Minh. Ông N. ném bỏ mồi nhậu là đầu cá lóc nên Minh bực tức đuổi 2 bạn nhậu ra về. Ông N. không chịu về, Minh đốt lá chuối khô cùng các tàu cau khô có sẵn và ném vào người bạn nhậu. Ngọn lửa bốc cháy, Minh tiếp tục ném thêm tàu cau khô vào người bạn nhậu gây cháy lớn rồi vào nhà đóng cửa để tránh người khác phát hiện. Đến trưa cùng ngày, người dân phát hiện ông N. nằm bất tỉnh ven đường, trên người có vết bỏng nhiều nơi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.