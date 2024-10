Người phụ nữ dùng trái dừa đánh tử vong cụ ông 70 tuổi

TPO - Trong lúc xô xát, bà Lượm dùng trái dừa tươi và nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu khiến người đàn ông 70 tuổi tử vong sau đó.

Ngày 21/10, công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ án mạng trên địa bàn huyện Cái Bè làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày cùng ngày, người dân phát hiện bà Đoàn Thị Lượm (sinh năm 1970, ngụ ấp Khu phố Cầu Xéo, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) và ông Võ Văn Bé B. (sinh năm 1954, ngụ ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành) cự cãi, xô đẩy nhau trong con hẻm thuộc ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè.

Lúc này, bà Lượm nhặt trái dừa tươi đánh mạnh vào đầu ông B. đang ngồi trên môtô làm ông B. té ngã. Bà Lượm tiếp tục dùng trái dừa và nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu ông B., sau đó bỏ đi. Ông B. dẫn xe ra đầu hẻm cách chỗ bị đánh khoảng 50 m sau đó đgục xuống đường tử vong.

Nhận được tin báo, công an huyện Cái Bè đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Xét thấy hành vi của bà Lượm có dấu hiệu tội giết người, công an huyện Cái Bè đã báo cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra - công an tỉnh Tiền Giang. Công an cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.