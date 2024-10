26 quái xế hẹn nhau trên mạng xã hội để 'đua' xuyên tỉnh

TPO - Nhiều quái xế tại các tỉnh Bến Tre, Long An, Đồng Tháp và TPHCM lên mạng xã hội hẹn nhau điều khiển xe mô tô, chuẩn bị tụ tập về TP. Cần Thơ thì bị công an đón lỏng bắt giữ.

Ngày 20/10, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tạm giữ hàng chục phương tiện cùng nhiều đối tượng tụ tập lái xe “biểu diễn” trên Quốc lộ 1.

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 19/10, Công an tỉnh Tiền Giang nhận được thông tin từ các tỉnh bạn về việc có nhiều đối tượng tại các tỉnh như: Bến Tre, Long An, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh điều khiển xe mô tô, chuẩn bị tụ tập về TP. Cần Thơ. Trên đường di chuyển, các đối tượng này có nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TX. Cai Lậy tiến hành ngăn chặn, xử lý các đối tượng khi di chuyển qua địa phận tỉnh Tiền Giang.

Nhiều tổ công tác được phân công thực hiện nhiệm vụ trên Quốc lộ 1. Theo đó, khoảng 23h cùng ngày, khi phát hiện nhóm đối tượng này điểu khiển xe mô tô thành đoàn, lạng lách, đánh võng, rú ga tiến vào địa phận TX. Cai Lậy, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành ngăn chặn tại xã Tân Hội.

Tại đây, lực lượng công an đã tạm giữ một số phương tiện cùng nhiều đối tượng; trong đó có nhiều xe đã thay đổi kết cấu, hình dáng. Tiếp tục tuần tra kiểm soát, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ thêm nhiều xe mô tô và đối tượng trong nhóm này.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ 22 phương tiện cùng 26 đối tượng. Đồng thời, tổ chức tuần tra kiểm soát liên tục trên Quốc lộ 1, ngăn chặn các đối tượng khác di chuyển đến TP. Cần Thơ. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hẹn nhau trên mạng xã hội để đi về TP. Cần Thơ.

Hiện Công an TX. Cai Lậy đang tạm giữ các đối tượng cùng phương tiện để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.