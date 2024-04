Triệu tập 32 'quái xế' tụ tập chạy xe máy gây mất an ninh ở TP.Pleiku

TPO - Công an TP.Pleiku, Gia Lai vừa triệu tập làm việc và lập biên bản xử lý nhóm thanh thiếu niên từ 14 đến dưới 18 tuổi, chưa có giấy phép lái xe có hành vi tụ tập, chạy xe máy với tốc độ cao gây mất an ninh trật tự ở địa bàn xã Tân Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai. Một số phụ huynh cũng bị xử phạt về lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Ngày 17/4, Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự (Công an TP.Pleiku, Gia Lai) cho biết, đã có buổi làm việc, xử lý nhóm 32 thanh thiếu niên vi phạm trong sử dụng, điều khiển phương tiện xe máy gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 14h30 ngày 7/4, Cảnh sát Giao thông, trật tự đã phối hợp với Công an xã Tân Sơn (TP.Pleiku) tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã, phát hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe máy với tốc độ cao làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và mất an toàn giao thông khu vực.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện, lập biên bản vi phạm đối với 32 thanh thiếu niên. Đến ngày 16/4, lực lượng công an đã triệu tập 32 thanh thiếu niên này cùng gia đình đến làm việc.

Tại buổi làm việc, đa số các trường hợp đều không đủ tuổi điều khiển phương tiện (từ 14 đến dưới 18 tuổi), chưa có giấy phép lái xe, không có gương chiếu hậu, thay đổi đặc tính xe… Lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý vi phạm 32 trường hợp này và phụ huynh (lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển) với tổng số tiền phạt hơn 121 triệu đồng.