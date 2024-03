Đề nghị truy tố 36 'quái xế' đua xe trên cầu Sài Gòn

TPO - Cơ quan công an đề nghị truy tố 36 bị can so kè tốc độ trên cầu Sài Gòn (quận Bình Thạnh, TPHCM); xử phạt hành chính 15 đối tượng tụ tập cổ vũ đua xe trái phép và 22 trường hợp giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông.