'Quái xế' dàn hàng ngang so kè tốc độ trên quốc lộ 13

TPO - Nhóm thanh niên điều khiển xe máy chạy hàng ngang, nẹt pô, sau đó đua tốc độ gây náo loạn trên quốc lộ 13. Công an tỉnh Bình Dương đang vào cuộc xác minh và xử lý theo quy định.

Tối 27/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với Công an thị xã Bến Cát xác minh, xử lý nhóm quái xế tổ chức dàn hàng ngang để so kè tốc độ trên quốc lộ 13.

Trước đó vào chiều cùng ngày, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh nhóm thanh niên điều khiển xe máy gây náo loạn trên đường.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 26/11, một nhóm thanh thiếu niên tụ tập trên quốc lộ 13 đoạn qua thị xã Bến Cát rồi tổ chức so kè tốc độ, biểu diễn.

Trong nhóm "quái xế", có người không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy độ pô và nhiều bộ phận. Đáng nói, trong nhóm thanh thiếu niên nói trên có cả nữ giới.

Người dân cho biết cứ vào cuối tuần có nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập, nẹt pô inh ỏi khiến người dân không thể ngủ được nên rất bức xúc.

Sau khi gây náo loạn trên quốc lộ 13, nhóm thanh niên tiếp tục rẽ vào các con đường vắng người ở thị xã Bến Cát rồi tiếp tục nẹt pô, gây rối.

Trong một diễn biến khác, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ, xử lý thanh niên có hành vi buông cả 2 tay khi đang điều khiển xe mô tô tham gia giao thông.

Theo đó, đối tượng Lê Văn Định (SN 1993, quê tỉnh Tây Ninh) có hành vi buông cả 2 tay khi đang điều khiển xe trên đường liên huyện, đoạn qua huyện Dầu Tiếng. Kiểm tra, công an phát hiện đối tượng này dương tính với ma túy.