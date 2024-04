Bản tin 8H: Xử phạt TikToker vụ 'bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn'

TPO - Nam TikToker liên quan vụ việc "bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn" vừa bị xử phạt 5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Tối 27/4, đại diện Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT Hà Nội, cho biết anh V.V.N. (tên thật của TikToker xe lăn V.M.L.) đã tới làm việc với đơn vị này, liên quan vụ anh này tố bị đuổi khỏi quán phở vào tháng 1. Kết quả xác minh cho thấy anh N. có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Sau buổi làm việc, cơ quan chức năng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N. với mức phạt 5 triệu đồng. Theo đại diện Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội, mức phạt đối với anh N. có áp dụng hình thức giảm nhẹ đối với người tàn tật. Cùng ngày, TikToker V.M.L. đăng tải lời xin lỗi liên quan sự việc trên trang Facebook cá nhân.

Chiều 26/4/, tại Cần Thơ, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) tổ chức Lễ công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ tại một số vị trí công tác. Các quyết định được công bố bao gồm: Quyết định số 56/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2024 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Phát điện 2 về việc điều động và đề cử nhân sự tham gia ứng cử chức danh Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đối với ông Võ Trà Dũng – Chánh Văn phòng Tổng công ty; Quyết định số 97/QĐ-EVNGENCO2 ngày 23/4/2024 của Tổng Giám đốc Tổng công ty về việc điều động và bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tổng Công ty Phát điện 2 đối với ông Nguyễn Lê Hoàng – Trưởng Ban Tổng hợp; Quyết định số 59/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2024 của Hội đồng Quản trị EVNGENCO2 về việc giao cán bộ thực hiện nhiệm vụ quyền Trưởng Ban Tổng hợp đối với ông Trần Anh Duy – Phó Trưởng ban Tổng hợp. Các quyết định nêu trên có hiệu lực từ ngày 1/5/2024.

Tối 27/4, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra nguyên nhân vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong. Thông tin ban đầu, gần trưa 27/4, người dân thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang ở trong nhà thì giật mình nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh L.K.H. (SN 1988). Tiếp cận hiện trường, người dân phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ. Phần mái nhà bị vật nổ làm văng ra vài chục mét, một số đồ đạc vỡ nát. Nguyên nhân vụ nổ được xác định là do chất nổ tự chế. Lực lượng chức năng xác định đây không phải là vụ án mạng.

Theo thống kê của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, có gần 94.000 lượt khách (59.000 khách quốc nội, 35.000 khách quốc tế) và 540 lượt chuyến bay (314 chuyến bay quốc nội, 226 chuyến bay quốc tế) cất hạ cánh qua Sân bay Nội Bài trong ngày 27/4, tăng khoảng 10,5% so với ngày hôm trước đó. Tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, tổng số chuyến bay dự kiến là 689 chuyến bay (gồm 345 bay đi và 344 chuyến bay đến) với tổng số khách dự kiến là 115.673 lượt hành khách (gồm 62.996 khách đi và 52.677 khách đến).

Ngày 27/4, đại diện Công ty cổ phần cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, thông báo để phục vụ công tác khánh thành dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đơn vị vận hành đóng cao tốc này từ 7h đến 18h ngày 28/4. Phạm vi đóng đường từ nút giao Vĩnh Hảo (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) đến nút giao Du Long (huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận). Lễ khánh thành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ được Bộ GTVT phối hợp với ba tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận tổ chức chiều 28/4 tại khu vực phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận). Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khởi công vào ngày 30/9/2021 với tổng vốn 8.925 tỷ đồng.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ (27/4), trên toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 51 người. So với ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm 2023, giảm 14 vụ, giảm 12 người chết, giảm 1 người bị thương. Cũng trong ngày 27/4, lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 11.855 trường hợp, ra quyết định xử phạt gần 24,5 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 2.296 trường hợp và tạm giữ 3.738 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, nắng nóng đặc biệt gay gắt 38-40 độ C tiếp tục tập trung ở Sơn La, Hòa Bình và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Những nơi khác ở miền Bắc dao động 36-39 độ C, chỉ riêng Quảng Ninh và Hải Phòng có mức nhiệt 32-35 độ C. Tại Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, trong khi từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và Tây Nguyên phổ biến 35-37 độ C. Một số nơi ở Tây Nguyên có thể xuất hiện mưa dông về chiều tối, kèm nguy cơ gió giật mạnh, lốc, sét. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4.