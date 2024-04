Bản tin 8H: Người đàn ông Hàn Quốc trúng độc đắc Vietlott

TPO - Một người chơi may mắn đến từ Hàn Quốc vừa trúng độc đắc Jackpot 2 của Vietlott trị giá hơn 3,3 tỷ đồng.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) Chi nhánh Hải Phòng vừa trao giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/55 (quay số mở thưởng ngày 13/4) trị giá 3.334.125.350 đồng cho 1 người chơi may mắn đến từ Hàn Quốc. Khách hàng may mắn là anh B.S.M. Điểm bán hàng phát hành vé trúng thưởng trên ở phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Chia sẻ về niềm vui trúng thưởng với Vietlott, anh B.S.M cho biết, anh là một khách hàng quen của điểm bán nói trên và hay mua vé khi thưởng thức lẩu nướng Hàn Quốc. Tại lễ trao giải, anh B.S.M đã ủng hộ 10 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn tại phường Kim Chân, thành phố Bắc Ninh.

Chiều 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi nam du khách nghi ngờ rơi từ tầng cao tại một khách sạn bên đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang. Nạn nhân được xác định là ông B.A.S. (42 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh), lưu trú tại khách sạn. Thông tin ban đầu, vào sáng 24/4, người dân phát hiện thi thể ông S. ở khu đất cạnh khách sạn cao tầng. Người dân sống lân cận cho biết, vào đêm 23/4, nghe thấy tiếng động bất thường ở khu vực trên, nên nghi ngờ ông S. rơi từ lầu cao xuống đất, dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khoảng 14h02 ngày 22/4 tại Km05 (hướng Hà Nội đi Hải Phòng) xuất hiện một xe máy (trên xe có hai người) đi vào làn đường dành riêng cho ô tô. Xe máy này có thời điểm di chuyển tại làn đường có tốc độ tối đa 120km/h. Qua quan sát, xe máy bắt đầu đi vào đường cao tốc từ nút giao vành đai 3 và ra ở nút giao 3,5 Km7+500 (đi từ Km00 và ra tại Km07+500 hướng Hà Nội -Hải Phòng). Chiếc xe di chuyển một đoạn dài, khi đến gần trạm thu phí (tại Km10) rời khỏi cao tốc. Hiện chưa thể xác định được biển số xe máy vi phạm vì biển gắn đằng sau lại nhỏ nên hệ thống camera không ghi lại được.

Tối 24/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tìm kiếm người đàn ông nhảy cầu Bến Thủy 1.Vào khoảng 15h30 cùng ngày, người đi đường phát hiện một số vật dụng trên mặt cầu Bến Thủy 1 (bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh), nghi có người tự tử nên đã báo lực lượng chức năng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người nghi nhảy cầu là anh P.V.Đ. (37 tuổi, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An). Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn vàng giống nhẫn cưới do anh Đ. để lại.

Tối 24/4, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Ngãi cho biết các đơn vị chức năng vừa tìm thấy thêm 1 thi thể gần vị trí chìm tàu kéo sà lan. Đến thời điểm hiện tại, đã phát hiện 4 thi thể. Trước đó, vào lúc 4 giờ ngày 24/4, tàu kéo LA-06695 kéo theo sà lan LA-06883, trên tàu có năm thuyền viên đang hành trình chở đá từ Kỳ Hà (Quảng Nam) đi Lý Sơn (Quảng Ngãi). Khi đang đến khu vực cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý về hướng Tây Bắc, sự cố xảy ra khiến sà lan bị chìm. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể thuyền viên tại vị trí tàu gặp nạn. Danh tính 5 thuyền viên trên tàu kéo và sà lan gồm: Phạm Văn Hiệp (thuyền trưởng), Đặng Minh Phương (thuyền viên, cùng trú tại Long An), Võ Tấn Khương (máy trưởng), Võ Văn Nhiều (thợ máy) và Bùi Minh Trí (thuyền viên, cùng ở Quảng Ngãi).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, mưa giảm hẳn, nhiệt độ tăng mạnh tại miền Bắc với mức nhiệt cao nhất 32-34 độ C, một số nơi trên 35 độ C. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng cũng gia tăng ở mức cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ ngày 26/4, nhiệt độ tiếp tục tăng nhanh ở các tỉnh, thành phố Tây Bắc Bộ. Khu vực nắng nóng gay gắt, có nơi cực kỳ gay gắt với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 39 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ sắp tới (27/4), nắng nóng lan rộng khắp miền Bắc, đồng thời gia tăng cường độ ở Trung Bộ và Tây Bắc Bộ. Các khu vực này nhiều khả năng trải qua 5 ngày nghỉ lễ với thời tiết oi bức, khó chịu.

UBND TPHCM vừa có quyết định thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung (Đề án). Theo đó, Hội đồng đánh giá Đề án do ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM, làm Chủ tịch Hội đồng. Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm Phó Chủ tịch Hội đồng. (XEM CHI TIẾT)