Bản tin 8H: 23 người nhập viện vì ăn bánh mì que

TPO - Chủ cơ sở bán bánh mì gây ngộ độc thực phẩm cho 23 người bị phạt 90 triệu đồng và đình chỉ một phần hoạt động sản xuất trong 4 tháng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 90 triệu đồng đối với chủ cơ sở bán bánh mì gây ngộ độc thực phẩm cho 23 người. Trước đó, vào ngày 10/3, trên địa bàn huyện Sơn Hà đã xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm khiến 23 người phải nhập viện điều trị. Tất cả bệnh nhân đều sử dụng sản phẩm của tiệm bánh mì que Tứ Hải, địa chỉ ở tổ dân phố Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng do bà L.T.T.M (52 tuổi) làm chủ. Đầu tháng 4/2024, Sở Y tế đã kết luận vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì của tiệm bà M nguyên nhân do nhiễm vi sinh vật (Salmonella). Ngoài phạt tiền, UBND tỉnh đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm của hộ bà M trong 4 tháng.

Ngày 20/4, sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng và gia đình đã tìm thấy thi thể cháu T.T.C. (sinh năm 2010, ở thôn Thiện Đáp, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) bị trượt chân ngã khi đi tắm sông. Trước đó, chiều ngày 18/4, cháu T.T.C. xin phép gia đình sang nhà ông ngoại ở thôn Phương Duệ (cùng xã Kim Xuyên) chơi. Sau đó C. cùng 5 người đang trọ ở nhà ông ngoại ra tắm ở sông Kinh Môn, đoạn chảy qua địa bàn thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuân. Không may, cháu C. bị trượt chân ngã và bị đuối nước. Đến ngày 20/4, thi thể C. được tìm thấy ở gần địa điểm mất tích.

Khoảng 19h30 ngày 20/4, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong nhà trọ trên đường Chu Văn An, phường An Hòa, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) nên đã báo cơ quan công an.Người tử vong được xác định là ông Đ.V.B (61 tuổi) ở trọ một mình trên đường Chu Văn An. Ông tử vong khi nằm trong phòng. Hiện lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi.

Thống kê của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, trong 3 tháng đầu năm nay VEC ghi nhận trên 4 tuyến cao tốc xảy ra 265 vụ xe thủng săm, nổ lốp. Trong đó, cao tốc Nội Bài - Lào Cai có 81 vụ, Cầu Giẽ - Ninh Bình có 43 vụ, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây 17 vụ và cao nhất là Đà Nẵng - Quảng Ngãi với 124 vụ. Ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho rằng, có ba nguyên nhân dẫn đến nổ lốp xe: Lốp quá hạn sử dụng, chở quá tải, lốp không đảm bảo tiêu chuẩn (bơm không căng…). Đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thông tin thêm bên cạnh các yếu tố trên, nắng nóng đầu mùa, xe chạy trên đường dài…cũng là một phần nguyên nhân xảy ra tình trạng nổ lốp trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn thời gian qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/4, nắng nóng suy giảm trên diện rộng ở miền Bắc, mưa dông tiếp diễn về chiều và tối. Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất không quá 32 độ C, oi nóng về trưa, chiều. Riêng một số nơi ở Tây Bắc vẫn có nắng nóng 36-38 độ C. Miền Bắc có thể xảy ra nắng nóng trở lại kể từ ngày 25/4 và duy trì kiểu thời tiết oi bức trong suốt kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Trong khi đó, nắng nóng gay gắt gia tăng từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm thấp nhất 35-40%. Tại Nam Bộ, ngoài nắng nóng kéo dài, người dân Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đối mặt với tình trạng xâm nhập mặn có xu thế tăng dần vào cuối tuần.

Trong hai ngày 19 và 20/4, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn làm trưởng đoàn thực hiện nhiều hoạt động chuyên môn nhằm tri ân Nhân dân, chiến sĩ Điện Biên nhân dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Tham gia các hoạt động tri ân của Bộ Y tế có 90 cán bộ, y, bác sĩ, tình nguyện viên của Cục Quản lý khám chữa bệnh, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và 6 bệnh viện tuyến Trung ương. 1.000 đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên được các bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ và tình nguyện viên hỗ trợ, khám sàng lọc các bệnh ung thư, tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và các bệnh bẩm sinh ở trẻ em.

Khoảng 18h30 tối 20/4, tại bãi đậu xe của Công ty CP Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn (đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, Bình Định) bất ngờ xảy ra cháy lớn. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng bùng lên dữ dội. Đến 19h10 đám cháy dập tắt hoàn toàn. Qua thống kê ban đầu có 4 đầu xe kéo bị cháy hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng đã kịp ngăn cháy lan sang 20 xe đậu liền kề xung quanh. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.