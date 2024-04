Bản tin 8H: Có người thành tỷ phú Vietlott vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương

TPO - Vietlott tìm thấy 1 khách hàng trúng giải độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 3,6 tỷ đồng ở loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 vào ngày 18/4 (tức 10/3 Âm lịch, ngày giỗ Tổ Hùng Vương).

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1023 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 18/4, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng Jackpot 1 đạt gần 39 tỷ đồng, nhưng không có người chơi nào trúng giải. Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã xác định có 1 khách hàng trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.625.181.100 đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1023 của loại hình xổ số Power 6/55 là 01 - 21 - 23 - 33 - 43 - 54 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 28. Ngoài ra, Vietlott cũng tìm ra 18 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 729 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 14.634 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Khoảng 9h35 ngày 18/4, trên Quốc lộ 21A, đoạn qua địa bàn xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, xe máy BKS 18F1-319xx hướng huyện Hải Hậu - huyện Xuân Trường va chạm với xe tải BKS 18C-100.xx do tài xế B.D.V. (SN 1975, ngụ xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) điều khiển theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến hai người trên xe máy là em M.L.V (SN 2010) và M.H.Đ. (SN 2009, cùng ngụ xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường) tử vong.

Ngày 18/4, Lãnh đạo Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang tiến hành rà soát, kiểm tra thực địa để triển khai xây dựng 2 trạm dừng nghỉ tạm thời trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn; tại km64 và km77. Theo đại diện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, dự báo lượng xe lưu thông sẽ tăng cao đột biến trong những ngày cao điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Vì vậy, sau khi rà soát, kiểm tra thực địa sẽ tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4 theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM vừa có công văn yêu cầu Tập đoàn Thuận An phản hồi khả năng tiếp tục hợp đồng 2 gói thầu xây lắp số 5 và 6, thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Theo chủ đầu tư, hiện nay Tập đoàn Thuận An đã ngưng thi công 2 gói thầu trên. Ban chỉ huy, nhân công... của nhà thầu này đã rút khỏi công trường. Chủ đầu tư đặt ra thời hạn trả lời cho nhà thầu là trước ngày 25/4. Trường hợp Tập đoàn Thuận An không phản hồi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP sẽ xem đây là vi phạm hợp đồng và có hình thức xử lý theo quy định. Trong dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, Tập đoàn Thuận An đóng vai trò thành viên của liên danh, tham gia thi công 2 gói thầu XL5 và XL6, trị giá 130 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng ảnh hưởng ra khắp miền Bắc, nắng nóng bao trùm khu vực. Đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận mức nhiệt cao nhất 34-36 độ C, trong khi các tỉnh phía Tây Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Tình trạng trên cũng tiếp diễn từ Thanh Hóa đến Phú Yên và Nam Bộ. Đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc nhiều khả năng duy trì hết tuần này, riêng Tây Bắc Bộ còn kéo dài thêm nhiều ngày tới.

Chiều tối 18/4, Ban Giám đốc Cty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam ra thông báo chính thức xung quanh ồn ào liên quan tới Tổng giám đốc Nguyễn Nhật Anh. Trong thông báo, Nhã Nam xác nhận tạm thời ngưng vị trí công tác của ông Nguyễn Nhật Anh. Ông Dương Thanh Hoài, Phó Tổng Giám đốc, trở thành người nhận trách nhiệm xử lý các vấn đề có liên quan đến công ty Nhã Nam kể từ ngày 18/4. Trước đó, thông tin liên quan ông Nguyễn Nhật Anh có hành vi quấy rối với một nhân viên nữ trong công ty được nhiều người lan truyền trên mạng xã hội. (XEM CHI TIẾT)