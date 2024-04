Bản tin 8H: Thu hồi quyết định kỷ luật nữ Bí thư phường ở Lào Cai

TPO - UBND thành phố Lào Cai đã ban hành Quyết định thu hồi quyết định kỷ luật cán bộ đối với bà Nguyễn Thị Như Quỳnh - nguyên Chủ tịch UBND phường Xuân Tăng, nhiệm kỳ 2016-2021.

Mới đây, UBND thành phố Lào Cai ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND thực hiện thu hồi Quyết định số 4883/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai về việc kỷ luật bà Nguyễn Thị Như Quỳnh -nguyên Chủ tịch UBND phường Xuân Tăng, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (hình thức kỷ luật: Khiển trách). Lý do là đến thời điểm hiện tại, UBND phường Xuân Tăng đã thực hiện đầy đủ quy trình quy định và xác định không phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Trước đó, ngày 12/10/2023, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai cũng ký Quyết định số 3292 đình chỉ thi hành kỷ luật đối với bà Quỳnh. Theo tài liệu, ngày 14/9/2022, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai ban hành Quyết định kỷ luật khiển trách bà Quỳnh do chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ khi tham mưu, ban hành thông báo đôn đốc thực hiện quyết định hành chính không đảm bảo quy định pháp luật trong việc tháo dỡ công trình nhà ông Phạm Viết Cường, gây thiệt hại cho ông Cường, dẫn đến UBND phường Xuân Tăng phải thực hiện bồi thường theo quy định. Bà Quỳnh sau đó làm đơn đề nghị xem xét lại vì chưa đúng tính chất vi phạm.

Tối 14/4, bà Lê Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Diệm (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), cho biết đã xảy ra một vụ đuối nước ở khu vực đập Cây Trường (thôn Hữu Trạch, xã Quang Diệm). Theo đó, khoảng 13h30 cùng ngày, L.T.Đ. (SN 2010), học lớp 8, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) cùng với 2 người bạn vào khu vực đập Cây Trường chơi và câu cá. Đ. sau đó nhảy xuống đập tắm và bị đuối nước, mất tích. Khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng cùng người dân tìm thấy nam sinh, đưa đi cấp cứu, song nạn nhân không qua khỏi.

Bộ Nội vụ đã thống nhất với Bộ LĐTB&XH thời điểm tăng lương tối thiểu năm 2024 vào ngày 1/7, trùng với thời điểm cải cách tiền lương khu vực Nhà nước. Trước đó, cuối tháng 3/2024, Bộ LĐTB&XH đề xuất Chính phủ điều chỉnh các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng: Vùng I là: 4.960.000 đồng/tháng; Vùng II là: 4.410.000 đồng/tháng; Vùng III là: 3.860.000 đồng/tháng; Vùng IV là: 3.450.000 đồng/tháng. Mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 200.000 đồng – 280.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 6%) so với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức điều chỉnh lương tối thiểu này cao hơn khoảng 2% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2024 để cải thiện cho người lao động; dự kiến cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu năm 2025.

Ngày 14/4, UBND thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh, cho biết Liên đoàn Vật lý Địa chất (Cục địa chất Việt Nam) đã khảo sát diện tích địa chất 1 km2 và đo địa vật lý khoảng 0.25km2, xác định hố sụt hiện hữu tại thôn Trại Trang, phường Cộng Hòa, TX Quảng Yên, có liên quan trực tiếp với hệ thống hang Karst (Hiện tượng phong hóa đặc trưng của những miền núi đá vôi bị nước chảy xói mòn) và đới dập vỡ đứt gãy. Khu vực cảnh báo nguy hiểm có diện tích 4.787m2, nơi tồn tại hang Karst. Đặc biệt tại đây lại có đới kiến tạo dập vỡ đứt gãy chạy qua. Đây là khu vực có thể tiếp tục xảy ra sụt lún nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng con người. Ngoài ra, khu vực cảnh báo là khu vực có tồn tại hang Karst ở độ sâu từ 30m đến 45m, có diện tích 41.424m2, cần được khảo sát địa chất kỹ càng khi xây dựng công trình. Trước đó, ngày 5/2, tại thôn Trại Trang bất ngờ xuất hiện “hố tử thần”dài 9 m, rộng 6 m, sâu không thấy đáy, khiến 4 gia đình phải sơ tán khẩn cấp.

Ông Lê Trường Giang, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) cho biết, chỉ trong ngày Chủ nhật (14/4), Đền Hùng đón khoảng 700.000 lượt khách. Tính từ ngày 1-6/3 Âm lịch, trong một tuần qua, Đền Hùng đón khoảng 1,5 triệu lượt khách. Theo đại diện Ban Quản lý Đền Hùng, mặc dù lượng khách tăng cao nhưng tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng các phương án để không xảy ra tình trạng ùn tắc tại các vị trí như cổng đền, điểm thăm quan. Tối cùng ngày, Công an Phú Thọ cho biết nhiều trang mạng xã hội không chỉ giật tít câu view mà còn cắt ghép, sử dụng hình ảnh lực lượng công an cấp cứu hai trường hợp người dân bị ngất khi lên đền Thượng trong ngày 5/3 âm lịch để ghép vào hình ảnh đông đúc ngày 14/4, từ đó “xuyên tạc” do đông đúc dẫn đến nhiều người dân bị ngất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, nắng nóng mở rộng khắp các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trong khi đó, những nơi khác ở miền Bắc bao gồm Hà Nội và khu vực Đông Bắc Bộ chưa nắng nóng trở lại. Nền nhiệt tăng lên ngưỡng 33 độ C, nhưng thời tiết có nắng nhẹ nên vẫn tương đối dễ chịu. Ngày 16/4, nắng nóng gay gắt nhiều khả năng xuất hiện trên diện rộng ở Tây Bắc Bộ, một số nơi có thể trên 39 độ C. Tại Đông Bắc Bộ, khu vực duy trì oi nóng trong 3 ngày đầu tuần, sau đó tăng nhiệt mạnh lên ngưỡng nắng nóng trên 35 độ C từ khoảng ngày 18/4 (tức dịp Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch). Tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết chủ đạo tuần tới vẫn là nắng nóng. Nền nhiệt tại Nam Bộ vẫn chưa có dấu hiệu giảm, duy trì mức cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.