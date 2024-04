Bản tin 8H: Bộ Quốc phòng bổ nhiệm cán bộ

TPO - Trung tá Lê Đức Nhân và Đại tá Nguyễn Hồng Cảnh đã ký kết biên bản bàn giao chức vụ Phó chính ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sư đoàn 5.

Ngày 10/4, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Phó chính ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sư đoàn 5. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Hồng Cảnh, Phó chính ủy Sư đoàn 5, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sư đoàn về nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7; Trung tá Lê Đức Nhân, Phó trưởng Phòng Tuyên huấn, Cục chính trị Quân khu 7 được bổ nhiệm giữ chức Phó chính ủy Sư đoàn 5.

Ngày 10/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang. Cụ thể, tại Nghị quyết số 1030/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Chúng Thị Chiên kể từ ngày 19/3/2024 để nhận nhiệm vụ khác. Trước đó, ngày 19/3, bà Chúng Thị Chiên được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Giang, Ban thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), trong tháng 3/2024, toàn quốc xảy ra 352 vụ cháy, làm chết 7 người, làm bị thương 5 người. Về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 24,19 tỷ đồng và 195 ha rừng. 2 vụ nổ, làm 1 người chết, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền 200 triệu đồng. Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người bị mắc kẹt ra nơi an toàn, trực tiếp cứu được 27 người trong các vụ cháy, tổ chức di chuyển tài sản và cứu được tài sản trị hơn 29 tỷ đồng trong các vụ cháy. Bên cạnh đó, các lực lượng tại chỗ và nhân dân dập tắt 100/354 vụ cháy, nổ. Trong công tác CNCH, Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức cứu được 53 người, tìm được 50 thi thể bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Ngày 10/4, tại trụ sở Huyện ủy Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về công tác cán bộ. Theo quyết định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông điều động, chỉ định ông Ngô Xuân Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Krông Nô, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời giới thiệu bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường vụ Tỉnh cũng điều động ông Bùi Ngọc Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, đến nhận công tác tại Ban Dân tộc tỉnh để UBND tỉnh Đắk Nông bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông. Các quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 15/4.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/4, không khí lạnh tiếp tục suy yếu khiến miền Bắc tăng nhiệt chậm. Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đông Bắc Bộ dao động trong ngưỡng 21-28 độ C, mưa rải rác sáng sớm, tạnh ráo về chiều. Trong khi đó, Tây Bắc Bộ trở lại trạng thái oi nóng rõ rệt. Từ nay đến cuối tuần, thời tiết miền Bắc vẫn tương đối dễ chịu khi nắng nóng chỉ xuất hiện cục bộ. Khu vực duy trì trạng thái mát mẻ vào ban đêm, oi nóng về trưa và chiều với nhiệt độ tăng nhẹ qua từng ngày. Mưa dông cũng chấm dứt. Trong khi đó, ngày 11-12/4, mức nhiệt ở Nam Bộ có thể chạm đến 35-38 độ C, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng cực kỳ gay gắt trên 38 độ C.

Khoảng 15h ngày 10/4, tại thác nước ở thôn Đại Sơn, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 người tử vong. Nạn nhân được xác định là em Trần Thị T.T. (SN 2011, trú thôn Đại Sơn, xã Đồng Hóa) và em Lê B.T. (SN 2011, trú thôn Đồng Phú, xã Đồng Hóa). Thời điểm người dân phát hiện, cả 2 nữ sinh đã tử vong. Được biết, 2 em đang là học sinh lớp 7, Trường THCS Đồng Hóa, bố mẹ đang đi lao động ở nước ngoài. (XEM CHI TIẾT)