Bản tin 8H: Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm nhân sự

TPO - Bộ Quốc phòng quyết định điều động, bổ nhiệm tân Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 5/4, triển khai quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự của Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 và Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận đã tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận.Theo đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Đại tá Lưu Xuân Phương, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5. Đại tá Nguyễn Túy, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận. Tại hội nghị, Đại tá Lưu Xuân Phương đã bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho Đại tá Nguyễn Túy.

Chiều 5/4, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thuế Nam Định. Tại hội nghị,Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm điều ông Vũ Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hải Dương giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nam Định.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/4, miền Bắc xuất hiện mưa nhỏ và sương mù vào sáng sớm, sau đó tạnh ráo, thời tiết dịu mát. Nắng nóng cũng bắt đầu suy giảm ở Tây Bắc, chỉ còn xuất hiện cục bộ với mức nhiệt cao nhất 35 độ C. Ngày 8/4, không khí lạnh được tăng cường khiến mưa dông nhiều khả năng quay trở lại miền Bắc. Đầu tuần tới, khu vực có mưa rào và dông tập trung về chiều tối và đêm, nhiệt độ tiếp tục giảm nhẹ trong ngưỡng 25-28 độ C. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng kéo dài. Ngày 7-8/4, nhiều nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm thấp nhất 45-50%. Tại Trung Trung Bộ, nắng nóng cũng dần suy giảm trong ngày 7/4, mức nhiệt cao nhất 35 độ C.

Đến nay, Hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH VN) đã xác thực hơn 96 triệu thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý; trong đó có khoảng 87,75 triệu người đang tham gia, thụ hưởng đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 97,3% tổng số người tham gia (không bao gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội) với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, BHXH VN phối hợp tích hợp thông tin sổ bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VneID (ứng dụng định danh điện tử). Tính đến nay, đã có hơn 15,4 triệu lượt truy vấn thông tin sổ bảo hiểm xã hội thành công để tích hợp lên ứng dụng VNeID.

Ngày 6/4, Công an phường Bến Nghé (quận 1, TPHCM) đang hỗ trợ chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, quê Phú Yên, tạm trú tại quận 7) tìm tung tích hai con gái bị thất lạc khi đi bán kẹo cùng mẹ vừa xảy ra trên địa bàn. Chị Chi cho biết tối 3/4, chị cùng 4 con nhỏ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ bán hàng. Khi đến số 1 Đồng Khởi, chị đi đưa tiền cho người quen cách đó khoảng 100m. Khoảng 20h30, chị quay lại thì không thấy hai con Nguyễn Kiều Thảo My (7 tuổi) và Lê Hoàng Thùy Linh (3 tuổi) ở đâu. (XEM CHI TIẾT)

Kỳ quay số mở thưởng vào tối 6/4 của sản phẩm Power 6/55, Vietlott thông báo có 1 khách hàng trúng giải Jackpot 2 trị giá gần 68 tỷ đồng. Bộ số mang lại may mắn cho khách hàng gồm: 09-13-20-30-39-54. Theo quy định, khách hàng sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân 10% tổng giá trị giải thưởng, tương đương 6,7 tỷ đồng và khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Cũng trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1018 này, Vietlott đã tìm ra 47 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 3.272 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 73.555 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng. (XEM CHI TIẾT)