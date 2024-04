Bản tin 8H: Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bổ sung Ủy viên Ban Thư ký

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bổ sung Ủy viên Ban Thư ký, Quốc hội Khóa XV gồm các ông: Vũ Khắc Định, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; Bùi Danh Tuyên, Vụ trưởng Vụ Tin học.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 1027/NQ-UBTVQH15 ngày 2/4/2024 về việc phê chuẩn bổ sung Ủy viên Ban Thư ký, Quốc hội Khóa XV. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn bổ sung Ủy viên Ban Thư ký, Quốc hội Khóa XV gồm các ông: Vũ Khắc Định, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; Bùi Danh Tuyên, Vụ trưởng Vụ Tin học. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tại kỳ họp thứ 39, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH).Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cảnh cáo Đảng ủy Tổng cục Dạy nghề nhiệm kỳ 2010-2015; Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020 và một số cá nhân. Trước đó, Ủy ban nhận thấy Ban Cán sự Đảng Bộ LĐ-TB&XH đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ và một số tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tham mưu, thực hiện cơ chế, chính sách về lĩnh vực đào tạo dạy nghề. Ngoài ra còn vi phạm trong thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện.

Ngày 3/4, Công an huyện Thanh Hà, Hải Dương thông tin, anh P.C.C. (sinh năm 1986, trú ở Tân Việt, huyện Thanh Hà) đã bồi thường số tiền 58 triệu đồng cho những tổn thất tinh thần, thuốc men, viện phí của chị N.T.S. (sinh năm 2007, trú ở Thanh Xá, huyện Thanh Hà). Trước đó vào khoảng 19h15 ngày 26/3, chị N.T.S. đến công an xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, trình báo về việc bị anh C. có hành vi sàm sỡ ở quán Era Cafe, nơi chị này làm việc, vào cùng ngày. Khi dùng điện thoại quay mặt và biển số xe, chị S. bị anh C. tát vào mặt, đá vào ngực và yêu cầu xóa clip. Sau khi có người can thiệp, anh C. bỏ đi. Chị S. đã đi khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà và trình báo cơ quan chức năng.

Theo thông báo của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.180 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối 3/4, Hội đồng quay thưởng xác định có 2 vé số cùng trúng giải Jackpot với tổng trị giá 15.715.733.000 đồng. Mỗi vé số trúng giải Jackpot hôm nay có giá trị 7.857.866.500 đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.180 của sản phẩm Mega 6/45 là: 07 - 11 - 14 - 22 - 29 - 34. Ngoài ra, Hội đồng quay thưởng còn tìm ra 29 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.660 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 21.242 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), xuất khẩu trong tháng 3/2024 ước đạt 34,01 tỷ USD, tăng 37,8% so với tháng trước, nhập khẩu tháng 3/2024 ước đạt 31,08 tỷ USD, tăng 33,4% so với tháng trước. Tổng xuất nhập khẩu tháng 3/2024 ước đạt 65,09 tỷ USD, tăng 35,6% so với tháng trước. Như vậy, cán cân thương mại tháng 3/2024 ước tính xuất siêu 2,93 tỷ USD. Lũy kế trong 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu ước đạt 93,06 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu ước đạt 84,98 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng xuất nhập khẩu lũy kế trong 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 178,04 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại trong trong 3 tháng đầu năm 2024 ước tính xuất siêu 8,08 tỷ USD.

Ngày 3/4, ông Trần Văn Thắng, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng cho biết, để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, Vườn Quốc gia U Minh Thượng (huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) đã tạm dừng đón khách. Hiện tại, các phòng, đơn vị trực thuộc vườn đã phân công viên chức phối hợp với các đội bảo vệ rừng tăng cường tuần tra, kiểm soát các điểm ra vào rừng để ngăn chặn các trường hợp vào rừng trái phép. Theo dự báo, khoảng giữa tháng 4, cấp cháy rừng ở Vườn quốc gia U Minh Thượng khu vực trên bờ đê là cấp 4, dưới rừng là cấp 3.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/4, tình trạng nắng nóng được thu hẹp và giảm cường độ ở miền Bắc, chỉ còn xuất hiện ở các tỉnh như Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Những nơi khác tiếp diễn oi nóng và nắng ráo nhưng nền nhiệt giảm, cao nhất 31-33 độ C. Trong khi đó, cường độ nắng nóng tiếp tục gay gắt ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ, mức nhiệt cao nhất dao động 35-37 độ C. Từ ngày 5/4, nắng nóng ở khu vực Hòa Bình và Thanh Hóa giảm dần. Trong khi đó, tình trạng này còn tiếp diễn ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và từ Nghệ An đến Phú Yên đến khoảng ngày 6-7/4.