Bản tin 8H: Vietlott có thêm 3 tỷ phú chỉ trong 2 ngày

TPO - Vietlott vừa tìm ra 2 vé số cùng trúng giải độc đắc Jackpot 2 ở loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng là gần 22 tỷ đồng. Một ngày trước đó, công ty cũng có tỷ phú mới của sản phẩm Mega 6/45.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1015 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 30/3, hệ thống xác định có 2 khách hàng cùng trúng giải Jackpot 2 trị giá 10.983.938.000. Như vậy, tổng giá trị của giải Jackpot 2 hôm nay là gần 22 tỷ đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1015 của loại hình xổ số Power 6/55 là 14 - 17 - 27 - 38 - 54 - 55 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 23. Trước đó, Vietlott thông báo kỳ quay số mở thưởng ngày 29/3 sản phẩm Mega 6/45 đã có 1 khách hàng trúng giải Jackpot trị giá 24.266.327.500 đồng.

Cục Thuế TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Danh Thắng, là đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển phim truyện Việt Nam (Hãng phim truyện Việt Nam). Ông Nguyễn Danh Thắng bị tạm hoãn xuất cảnh do Hãng phim truyện Việt Nam có nợ thuế. Trước đó, vào ngày 21/11/2023, Cục Thuế TP Hà Nội đã có Quyết định số 81970/QĐ-CTHN-QLN, về việc cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với Hãng phim truyện Việt Nam.

Ngày 30/3, ông Hồ Hoàn, Trưởng Công an xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) xác nhận, đơn vị đã phát thông báo truy tìm một người phụ nữ có biệt danh trên mạng xã hội là "Bella" để xác minh một số thông tin liên quan đến vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn. Theo trình báo của ông Nguyễn Việt Anh (trú xóm 13, xã Quỳnh Thạch), chiều 29/3, ông phát hiện chiếc xe máy BKS 37L2-23.261 dựng trong nhà hàng của gia đình biến mất. Trích xuất camera, gia đình ông Anh phát hiện chiếc xe máy bị một người phụ nữ lạ lấy trộm vào khoảng 16h30 cùng ngày. Đối tượng được xác định là “hot girl” Bella.

Theo Tổng cục Thống kê, trong quý 1 năm 2024, cả nước xảy ra 6.552 vụ tai nạn giao thông, làm 2.723 người chết; bình quân mỗi ngày có 30 người chết vì tai nạn giao thông. 5 nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông gồm: nồng độ cồn, ma túy; quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe; tốc độ; vi phạm về tránh vượt, phần đường, làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và sử dụng các loại giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp (giấy tờ giả) liên quan đến người điều khiển và phương tiện.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/3, nắng nóng xuất hiện ở nhiều nơi trên cả nước bao gồm Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và Nam Bộ. Mức nhiệt cao nhất ở các khu vực trên phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất 50-55%. Tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đông Bắc Bộ, nền nhiệt tăng nhẹ so với một ngày trước, chạm ngưỡng 33 độ C. Thời tiết oi nóng kéo dài từ 10h đến 16h, buổi tối se lạnh. Ngày 1/4, vùng thấp nóng phía tây mở rộng khiến nắng nóng gia tăng trên diện rộng ở miền Bắc. Một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Bộ có thể ghi nhận mức nhiệt cao nhất lên đến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Đợt nắng nóng này khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5/4.

Tối 30/3, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết đang điều tra nguyên nhân nữ sinh trường THPT chuyên Lào Cai bị tai nạn ngã từ tầng 5 xuống sân trường.Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Quỳnh M. (học lớp 11 Toán; trú tại tổ 14, phường Kim Tân, TP Lào Cai). Thông tin ban đầu, khoảng 18h35 ngày 29/3, trong lúc làm nhiệm vụ, nhân viên bảo vệ Trường THPT chuyên Lào Cai phát hiện em M. đang nằm bất động tại sân trường. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện ở địa phương cấp cứu, đến rạng sáng ngày 30/3 thì chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp tục điều trị. (XEM CHI TIẾT)