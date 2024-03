Bản tin 8H: Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nghị quyết về nhân sự

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Đào Hồng Vận, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hưng Yên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 1019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hưng Yên. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, đại biểu Quốc hội khóa XV, làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hưng Yên. Ông Đào Hồng Vận sinh ngày 22/4/1973; quê quán xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn Cử nhân Nông học, Cử nhân Tài chính ngân hàng; Cao cấp lý luận chính trị.

Ngày 29/3, Thiếu tướng Lê Văn Hướng, Phó bí thư Đảng ủy Quân đoàn 4, Tư lệnh Quân đoàn 4 chủ trì Hội nghị bàn giao chức danh Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7. Theo các Quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Mai Chí Khanh, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7 được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tham mưu trưởng Quân đoàn 4. Đại tá Vũ Văn Đoàn, nguyên Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 7 được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7, Quân đoàn 4.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo kỳ quay số mở thưởng ngày 29/3 sản phẩm Mega 6/45 đã có 1 khách hàng trúng giải Jackpot trị giá 24.266.327.500 đồng. Tờ vé số may mắn có 6 cặp số đầu tiên và cặp số đặc biệt trùng với giải Jackpot là: 04-07-25-34-35-38. Bên cạnh đó, trong kỳ quay lần này, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 34 giải Nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.557 giải Nhì mỗi giải trị giá 300 nghìn đồng và 24.993 giải Ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Tối 29/3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội) cho biết vừa giải cứu thành công một người nhảy cầu Long Biên. Theo đó, khoảng 17h45 cùng ngày, nhận được tin báo về việc có người nhảy cầu Long Biên, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội điều động 1 xe cứu hộ của Công an quận Long Biên, 1 ca nô của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng 14 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Người đàn ông nhanh chóng được vớt lên ca nô sơ cứu rồi đưa đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Theo cơ quan chức năng, người có hành vi nhảy cầu là nam giới, 20 tuổi.

Ngày 29/3, lãnh đạo UBND xã Gào (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết, tại địa phương xảy ra vụ đuối nước khiến 2 bé gái tử vong. Khoảng 16h30 cùng ngày, một nhóm trẻ em rủ nhau ra hồ Ia Hung (làng D, xã Gào) để tắm. Trong lúc các em chơi đùa không may 2 bé gái là R.C.V (11 tuổi) và R.C.Đ (12 tuổi, cùng trú tại làng D, xã Gào) sảy chân xuống vũng nước sâu, bị đuối nước. Khi được vớt lên, cháu R.C.Đ đã tử vong. Cháu R.C.V. được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Thi thể 2 cháu sau đó được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 30/3, nền nhiệt miền Bắc tăng cao trở lại khi không khí lạnh suy yếu nhanh. Thời tiết chuyển nắng ráo, oi nóng về trưa và chiều với mức nhiệt cao nhất 28-31 độ C. Riêng Tây Bắc có nơi nắng nóng trên 35 độ C. Cùng lúc, nắng nóng gia tăng trở lại trên diện rộng ở khu vực Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C.