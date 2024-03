Bản tin 8H: Bộ Quốc phòng điều động cán bộ

TPO - Bộ Quốc phòng điều động Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 28/3, Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tham mưu trưởng Quân khu. Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh được điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và bàn giao nhiệm vụ Tham mưu trưởng Quân khu cho Đại tá Lê Xuân Thuân.

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3). Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND Tối cao Tăng Ngọc Tuấn đã công bố Quyết định số 07/QĐ-VKSTC ngày 25/3/2024 của Viện trưởng VKSND Tối cao về việc bổ nhiệm ông Dương Mạnh Hoàng, Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế VKSND Tối cao; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/4/2024.

Ngày 28/3, cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang thông tin khoảng 16h30 ngày 26/3, người dân phía Trung Quốc phát hiện một bé gái nằm bất động tại khu vực cột mốc 264. Vị trí cháu bé cách đường biên giới khoảng 3 m về phía Trung Quốc. Cháu bé được người dân đưa đi chăm sóc, đồng thời thông báo cho Đồn Công an biên giới Thuyền Đầu (Trung Quốc). Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định cháu bé là Lý Thị Th. (SN 2021, trú tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang). Trước đó, cháu Th. được bố đẻ là ông Lý Seo Ph. đưa đi kiểm tra bẫy chim ở gần khu vực cột mốc 264, sau đó bị bỏ quên ở khu vực trên. Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao cháu bé cho gia đình.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/3, do không khí lạnh yếu tràn về, nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm nhẹ.Chiều tối và tối 29/3, Bắc và Trung Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đông Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Tây Nam Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ.

Tại họp báo chiều 28/3, liên quan đến tiến độ điều tra vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân khiến 56 người tử vong, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nghiêm Xuân Minh là chủ chung cư mini xảy ra vụ cháy.Bước thứ hai, công an đã khởi tố thêm 6 bị can liên quan đến góc độ quản lý nhà nước của các cấp. Cùng với đó, những người liên quan trong vụ việc này cũng đã được mời lên làm việc. Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng từ chối cung cấp danh tính, chức vụ của 6 đảng viên, cán bộ, nguyên cán bộ thuộc diện Thành ủy Hà Nội quản lý bị xem xét kỷ luật với lý do không thuộc thẩm quyền. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng hơn 6h ngày 28/3, một số người phát hiện ông Đỗ Đăng L. (SN 1978), trú tại thôn Đống Mối, xã Hương Mai (thị xã Việt Yên) tử vong dưới hồ nước trong khu vực sân golf Việt Yên, thuộc thôn Tân Sơn, xã Trung Sơn, thị xã Việt Yên (Bắc Giang). Ông Nguyễn Đại Lượng, Chủ tịch UBND thị xã Việt Yên cho biết, theo báo cáo của Công an thị xã, ông Đỗ Đăng L. đi nhặt bóng vào sáng sớm không may trượt chân xuống hồ nước tử vong. Theo ông Lượng, kết quả khám nghiệm cho thấy không có tác động ngoại lực trên thi thể. Ông Đỗ Đăng L. là nhân viên của sân golf. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 28/3, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết sau khi nắm thông tin về vụ việc TikToker V.M.L. tố bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn hồi tháng 1, Sở đã làm việc trực tiếp với chủ quán phở này. Theo bà Hương, sau khi làm việc với bà Triệu Thị Thu là chủ quán phở ở phố Nam Ngư, Sở xác nhận trích xuất camera ở nhà bà Thu là hoàn toàn chính xác. Ngay ngày 18/1, Sở đã mời ông Vũ Văn Nội là tên thật của tài khoản của TikToker V.M.L. lên làm việc. Tại buổi làm việc, anh L. lấy lý do sức khỏe không đảm bảo để xin phép làm việc vào ngày khác. Tuy nhiên, anh L. từ chối quay lại dù Sở gửi giấy mời 3 lần. (XEM CHI TIẾT)