Bản tin 8H: 'Chặt chém' khách Tây 3 cái bánh rán giá 100.000 đồng

TPO - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã triệu tập chị Đặng Thị H. để làm rõ hành vi bán bánh rán dạo "chặt chém" khách nước ngoài.

Sáng 24/3, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh người bán bánh rán dạo ở hồ Hoàn Kiếm bán ba chiếc bánh rán với giá 100.000 đồng cho hai người khách nước ngoài. Tài khoản Facebook tên Do Tuyen chia sẻ một phụ nữ bán hàng rong “chặt chém” khách Tây 3 cái bánh rán 100.000. Ban đầu, khách không đồng ý, đòi trả lại thì người phụ nữ vùng vằng bỏ đi. Sau cùng, khách mua 3 cái bánh với giá 50.000 đồng. Ngay khi nắm thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm xác định được người bán hàng rong trong bài đăng là chị Đặng Thị H. (sinh năm 1981, Kiến Xương, Thái Bình) và mời về trụ sở làm việc. Tại đây, chị H. thừa nhận vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại khu vực gần quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Chị H. đã nhận thức hành vi tệ hại của mình và ký cam kết không tái phạm. Công an quận Hoàn Kiếm đã lập hồ sơ xử lý chị Đặng Thị H. theo luật định.

Liên quan vụ tàu hàng True Confidence, treo cờ Barbados, bị lực lượng Houthi ở Yemen tấn công bằng tên lửa ngày 6/3 ở khu vực biển Đỏ ngoài khơi cảng Aden của Yemen làm một người Việt Nam thiệt mạng, tối 24/3, thi hài Đại phó Đặng Duy Kiên được các cơ quan chức năng cùng gia đình đưa về nước. Sau khi về đến Hải Phòng, thi hài anh Đặng Duy Kiên được đưa ghé qua ngôi nhà tại phố Trung Hành, quận Hải An, TP Hải Phòng, sau đó di chuyển về quê ở Vĩnh Bảo. Trước đó, ngày 14/3, 3 thuyền viên Việt Nam thoát nạn trở về quê nhà an toàn từ Djibouti.

Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Văn Long cho biết, năm 2023, cả nước ghi nhận 347 ca bệnh dại trên động vật tại 31 tỉnh, thành phố, nhưng từ đầu năm 2024 đến nay, ghi nhận 51 ổ dịch tại 23 tỉnh, thành phố. Hiện cả nước có 24 ổ dịch dại động vật tại 15 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Chưa đầy 3 tháng đầu năm 2024, cả nước có 27 người chết vì bệnh dại tại 16 tỉnh, thành phố (tăng 15 ca so cùng kỳ 2023), bao gồm Đắk Lắk (4), Long An (3), Quảng Bình (2), Bình Thuận (2), Gia Lai (2)… 100.000 người bị chó cắn phải điều trị dự phòng.

Ngày 24/3, ông Phạm Viết Thuật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Phước, thị xã Phước Long (Bình Phước) cho biết, ước tính thiệt hại ban đầu trong vụ cháy nhà sách Tuấn Minh là trên 5 tỷ đồng. Vụ cháy xảy ra vào lúc 19 giờ ngày 23/3/2024. Lực lượng chữa cháy khống chế đám cháy vào lúc 21 giờ 55 phút và dập tắt hoàn toàn vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 23/3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Phước cho biết, đám cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn tài sản, hàng hóa, thiết bị của Nhà sách Tuấn Minh 1 trệt 1 lầu với diện tích 250 m2, tổng diện tích sàn khoảng 500 m2. Do ảnh hưởng của sức nóng từ đám cháy, 2 căn nhà, 6 kiot, một số thiết bị của người dân xung quanh bị hư hỏng. Nguyên nhân do sự cố chập điện.

Trong 2 ngày (23 và 24/3), tại tỉnh Bình Thuận xảy ra 2 vụ tai nạn lao động khiến 2 thợ lặn biển tử vong.Theo đó, sáng nay 24/3, anh L.V.S (SN 1987, trú phường Phú Hài, TP Phan Thiết) làm nghề đánh bắt hải sản, trong quá trình lặn xuống biển không may xảy ra sự cố khiến anh S. tử vong. Trước đó, ngày 23/3, anh H.V.T (SN 1971, trú huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) trong quá trình lặn xuống biển cũng xảy ra sự cố. Anh T. bị mất tích. Đến sáng 24/3, ngư dân tìm thấy thi thể anh T. và đưa vào bờ. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân được đưa về quê ở Hà Tĩnh. Được biết, anh T. mới vào thị xã La Gi đi biển được 2 tuần thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 25/3, các địa phương ven biển và đồng bằng thuộc khu vực Đông Bắc Bộ tiếp diễn mưa nhỏ, mưa phùn nồm ẩm và sương mù rải rác lúc buổi sáng và đêm.Các nơi khác ở Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất khu vực này duy trì ngưỡng 28-31 độ C, vùng núi có nơi trên 31 độ C. Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C. Bắc Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ngày 25/3 trời nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi phía Tây của Trung Trung Bộ, Tây Nguyên có nơi nắng nóng, Nam Bộ nắng nóng diện rộng.

Chiều 24/3, ban tổ chức Giải dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng năm 2024 đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân một phi công dù lượn tử vong khi dự giải. Theo ban tổ chức, thời gian xảy ra vụ việc là ngày thi thứ 2 (23/3) của giải. Thời điểm đó, phi công N.A.T. (39 tuổi, trú Hà Đông, Hà Nội) chuẩn bị hạ cánh xuống khu đất trống để kết thúc phần thi. Khi còn cách mặt đất khoảng 20m, chiếc dù của phi công này gặp phải lỗi kỹ thuật, đột ngột xoắn lại rồi rơi xuống đất. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ tích cực sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. (XEM CHI TIẾT)