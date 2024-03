Bản tin 8H: Ông Trần Hoàng Tuấn được giao điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi giao ông Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tạm thời phụ trách, điều hành hoạt động của chính quyền địa phương.

Ngày 31/3, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, xác nhận với báo chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp và ra thông báo liên quan đến việc phân công lãnh đạo phụ trách, điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định phân công ông Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho đến khi chức danh Chủ tịch UBND tỉnh được kiện toàn. Ông Trần Hoàng Tuấn sinh năm 1967, là Thạc sĩ Luật. Tháng 6/2021, ông Trần Hoàng Tuấn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông báo của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1011 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 21/3, Hội đồng quay thưởng xác định có một khách hàng trúng giải Jackpot 2 trị giá 4.398.445.450 đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1011 của loại hình xổ số Power 6/55 là 12 - 13 - 41 - 48 - 49 - 53 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 43. Ngoài ra, Vietlott đã tìm ra 36 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 2.194 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 46.911 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Ngày 21/3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu chủ trì buổi lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ TPHCM đã công bố quyết định của UBND TPHCM về bổ nhiệm bà Đinh Thị Thu, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra TPHCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Bà Đinh Thị Thu, sinh năm 1972, quê quán Thành phố Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Kỹ sư Kinh tế xây dựng; Cao cấp lý luận chính trị.

Tối 21/3, Sở TT&TT TP.HCM thông tin đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Hữu P. (SN 1988, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) với mức xử phạt là 7,5 triệu đồng. Trước đó, tháng 1/2024, ông Trần Hữu P. đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook “Phuoc Tran” (sau đổi tên thành “Phuoc To”) để đăng tải 2 bài viết với nội dung sai sự thật xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân ca sĩ Ngọc Mai và nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp.

Ngày 21/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, lực lượng Công an xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) kịp thời cứu người đàn ông tự tử trong phòng trọ. Trước đó, khuya 18/3, Công an xã Phước Thiền nhận được tin báo của người dân về việc một người đàn ông tên D.M.Q (46 tuổi, quê Hậu Giang, trọ tại xã Phước Thiền, Nhơn Trạch) có dấu hiệu uống thuốc tự tử trong phòng trọ. Khi đến nơi, lực lượng chức năng cùng người dân phá cửa, phát hiện ông Q. đang nằm bất tỉnh trong phòng, xung quanh vương vãi nhiều vỉ thuốc khác nhau. Ông Q. sau đó được đưa đi cấp cứu khỏi cơn nguy kịch và dần phục hồi.

Ngày 21/3, Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức lễ tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023.Trong năm 2023, doanh số tiêu thụ của công ty đạt 6.319 tỉ đồng, đạt 107% so với kế hoạch năm và tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế là 832 tỉ đồng, đạt 113% so với kế hoạch năm và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022. Công ty đã nộp ngân sách 1.750 tỉ đồng, đạt 113% kế hoạch năm và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, công ty còn thu và nộp hộ vào ngân sách nhà nước tỉnh số tiền thuế thu nhập cá nhân của người trúng thưởng, thuế thu nhập cá nhân đại lý 211 tỉ đồng, tăng 20,5% so với năm 2022, chi phí trả thưởng là 3.045 tỉ đồng, tương đương với 7.046,186 vé, tỉ lệ chi phí trả thưởng 48,19% trên doanh thu.

Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, nhiều người dân do điện thoại cài đặt phần mềm giả mạo Dịch vụ công đã bị các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại rồi chiếm đoạt tài sản; trong đó có những trường hợp do cho người thân hoặc bạn bè mượn điện thoại để cài đặt phần mềm giả mạo Dịch vụ công. Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân: không cài đặt hoặc cho người thân, bạn bè mượn điện thoại để cài đặt phần mềm giả mạo Dịch vụ công, phần mềm không rõ nguồn gốc; khi người thân, bạn bè mượn điện thoại để cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc cần kiểm tra rõ thông tin trước khi cho mượn.