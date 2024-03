Bản tin 8H: Vietlott có thêm người trúng tiền tỷ

TPO - Vietlott vừa tìm thấy 1 vé số trúng giải độc đắc Jackpot 2 ở loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 với trị giá giải thưởng hơn 4,2 tỷ đồng.

Tối 23/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.Theo đó, Vietlott thông báo kỳ QSMT ngày 23/3/2024 sản phẩm Power 6/55 đã có một khách hàng trúng giải Jackpot 2 trị giá 4.202.342.900 đồng. Tờ vé số may mắn có 5 cặp số đầu tiên và cặp số đặc biệt trùng với giải Jackpot 2 là: 03-10-13-30-40-52 | 04. Giải thưởng Jackpot 1 trị giá hơn 281 tỷ đồng chưa tìm thấy chủ. Bên cạnh đó, trong kỳ quay lần này, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 104 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 2.880 giải Nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 55.887 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Ngày 23/3, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có tờ trình gửi Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai, Sở Nội vụ xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết đơn cho ông Nguyễn Văn Lộc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh được nghỉ hưu theo nguyện vọng. Ông Nguyễn Văn Lộc là Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai. Ngày 11/3, ông Lộc đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng. Ông Nguyễn Văn Lộc sinh ngày 12/4/1965, đã có 35 năm công tác, còn 2 năm nữa sẽ nghỉ hưu theo chế độ. Từ tháng 1 đến nay, sức khỏe của ông Lộc có nhiều giảm sút nên gặp nhiều khó khăn trong công việc.

Ngày 23/3, Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 13,5 triệu đồng đối với chủ ô tô có tài xế bị tố hành hung và bỏ mặc khách giữa đường gây xôn xao dư luận. Ô tô mang BKS 14B-042.78 cũng bị lực lượng chức năng tạm giữ. Trước đó ngày 28/2, trên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết kèm hình ảnh một hành khách tố bị xe khách “chặt chém”, bỏ rơi giữa cao tốc và bị hành hung với thương tích ở vùng cổ. Theo đó, xe khách lấy giá vé Hà Nội - Bắc Ninh là 200 nghìn đồng, Hà Nội - Uông Bí giá 400 nghìn đồng và Hà Nội - Móng Cái là 500 nghìn đồng. Khi hành khách không đồng ý, tài xế giở giọng côn đồ, đòi mỗi người 200 nghìn đồng rồi thả họ xuống giữa đường cao tốc gần với cầu Đuống. Lúc chụp lại biển số xe, khách còn bị bóp cổ.

Ngày 23/3, Chiến dịch Giờ Trái đất 2024 với sự kiện chính "Tắt đèn trong 1 giờ" sẽ diễn ra từ 20h30-21h30.Qua số liệu về mức tiêu thụ điện toàn quốc, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho biết, sau 1 giờ tắt đèn, cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 428.000 kWh (tương đương số tiền khoảng 858,9 triệu đồng). Đây là năm thứ 18 sự kiện này được tổ chức trên thế giới và tại Việt Nam là năm thứ 16.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/3, nhiều nơi trên cả nước ghi nhận nắng nóng. Tại Tây Bắc Bộ, vùng núi phía tây khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên, nắng nóng xảy ra cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Tại miền Bắc, thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm với mức nhiệt thấp nhất 21-23 độ C. Ban ngày, trời oi nóng như mùa hè khi nền nhiệt tăng nhanh lên ngưỡng 29-31 độ C, cao hơn 4 độ C so với một ngày trước. Chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm có thể gây hiện tượng nghịch nhiệt khiến ô nhiễm không khí trở lại, đặc biệt tại Hà Nội. Nồm ẩm cũng tái diễn nhưng không quá nghiêm trọng. Kiểu thời tiết trên duy trì trong hai ngày 24-25/3.

Sáng 23/3, Công an thành phố Hà Nội phát đi thông tin truy tìm nghi phạm Hoàng Việt Anh về hành vi chiếm giữ 500 triệu đồng do ông T. (SN 1951, ở Đống Đa, Hà Nội) chuyển khoản nhầm nhưng không trả lại. Cụ thể, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang xác minh đơn tố giác đối tượng Hoàng Việt Anh (SN 1992, ở Đức Thọ, Hà Tĩnh; thường trú ở Bình Ba, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) có hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Theo đơn trình báo, ngày 1/9/2023, ông T. có chuyển 500 triệu đồng cho con trai nhưng do thao tác trên điện thoại đã chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng Hoàng Việt Anh. Gia đình ông T. liên lạc nhiều lần với Việt Anh, nhưng đối tượng đã sử dụng hết số tiền trên, nên không trả lại cho ông. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 20h tối 23/3, tại nhà sách lớn trên đường ĐT.759 (phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) xảy ra vụ hỏa hoạn. Vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát nhanh, bao trùm toàn bộ nhà sách. Phát hiện vụ việc, người dân chạy tới dùng các dụng cụ chữa cháy tại chỗ song phải bất lực khi ngọn lửa cháy dữ dội kèm tiếng nổ lớn. Đến 21h tối cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người song toàn bộ nhà sách bị thiêu rụi. Hiện tại, thiệt hại về tài sản vẫn chưa được thống kê, nhưng ước tính hàng tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)