Truy tìm thanh niên chiếm giữ 500 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm

Người đàn ông 73 tuổi chuyển 500 triệu cho con trai, nhưng do thao tác trên điện thoại đã chuyển nhầm vào tài khoản của Hoàng Việt Anh. Công an nhiều lần đề nghị trả lại tiền, những đối tượng đã tiêu hết và rời khỏi nơi cư trú, nên truy tìm.

Sáng 23/3, Công an TP Hà Nội phát đi thông tin truy tìm nghi phạm Hoàng Việt Anh về hành vi chiếm giữ 500 triệu đồng do ông T. (SN 1951, ở Đống Đa, Hà Nội) chuyển khoản nhầm nhưng không trả lại.

Cụ thể, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang xác minh đơn tố giác đối tượng Hoàng Việt Anh (SN 1992, ở Đức Thọ, Hà Tĩnh; thường trú ở Bình Ba, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) có hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Theo đơn trình báo, ngày 1/9/2023, ông T. có chuyển 500 triệu đồng cho con trai nhưng do thao tác trên điện thoại đã chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng Hoàng Việt Anh.

Sau đó, gia đình ông T. liên lạc nhiều lần với Việt Anh, nhưng đối tượng đã sử dụng hết số tiền trên, nên không trả lại cho ông.

Công an quận Thanh Xuân cũng nhiều lần thông báo yêu cầu Việt Anh hoàn trả tiền cho ông T. nhưng đối tượng cố tình không trả và bỏ đi khỏi nơi cư trú. Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm Hoàng Việt Anh.

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0936.197.776), cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.