Bản tin 8H: Viện trưởng Viện KSND Tối cao bổ nhiệm cán bộ

TPO - Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Bình theo quyết định của Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Chiều 20/3, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Thái Bình tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh.Theo quyết định của Viện trưởng Viện KSND Tối cao, ông Nguyễn Anh Đức, Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Bình kể từ ngày 1/4/2024, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Anh Đức.

Chiều 20/3, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông làm 1 em học sinh tử vong. Khoảng 11h10 cùng ngày tại Km 123+600, Quốc lộ 26 (đoạn qua thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), xe cấp cứu mang BKS: 47A-449.71 do anh Trần Quang Tín (SN 1996, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển tông trúng xe đạp điện do em T.C.T.L. (học sinh lớp 7) điều khiển. Cú tông mạnh khiến em T.L. bị văng xa, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Liên quan đến video nhóm người mặc quần áo thanh niên xung phong nhảy múa trong quán karaoke lan truyền trên mạng xã hội, ngày 20/3, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) thông tin lực lượng chức năng đã làm việc với người quản lý cơ sở karaoke Paris Club là Ngô Văn Thoại (SN 1995, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai).Tại cơ quan công an, Ngô Văn Thoại cho biết ngày 28/2 có rủ một số nhân viên của cơ sở làm nội dung liên quan đến việc nhập ngũ, đồng thời thuê quần áo thanh niên xung phong, mũ tai bèo, ba lô và dàn dựng clip tại cơ sở đưa lên mạng xã hội với mục đích làm kỷ niệm cho nhân viên cơ sở. Quá trình làm việc, Thoại đã nhận thức rõ hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội là không đúng và đã gỡ bỏ clip trên khỏi mạng xã hội. Đội An ninh Công an quận Hoàng Mai đang lập hồ sơ xử lý trường hợp này.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM vừa có thông báo về việc không tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thi công đối với các đơn vị chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở GTVT. Theo danh sách, có 169 nhà thầu bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính từ năm 2020 - 2023 nhưng chưa chấp hành đóng phạt. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm không bố trí người điều tiết giao thông tại nơi thi công có đường hẹp; không dọn dẹp vật liệu sau khi thi công; thi công khi giấy phép hết hạn hoặc không bảo đảm thời gian trong giấy phép được cơ quan chức năng phê duyệt. Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn, bị xử phạt 3 lần vào tháng 6/2023 với tổng số tiền 255 triệu đồng nhưng hiện chưa nộp.

Tại buổi họp báo chiều 20/3, trả lời về việc người dân ở rất nhiều khu dân cư tại Đà Nẵng đang phải sống chung với các khu nghĩa địa, ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, hiện toàn thành phố có 48.800 ngôi mộ xen lẫn cần phải di dời. Trong đó, khoảng 37.000 ngôi mộ nằm xen kẽ trong khu dân cư thuộc các dự án. Sở Xây dựng đề nghị di dời những ngôi mộ này theo tiến độ triển khai của dự án. Đối với những ngôi mộ xen kẽ trong khu dân cư không thuộc các dự án, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ giao cho UBND các quận, huyện xây dựng đề án cụ thể, xác định lộ trình, kinh phí cũng như địa điểm để di dời trong thời gian tới.

Kể từ khi xổ số tự chọn Power 6/55 ra mắt đến nay (tháng 8/2017), Vietlott đã công bố trao 287 giải Jackpot 1 và Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 4.229 tỷ đồng. Trong đó, giải Jackpot 1 có giá trị cao nhất là hơn 303 tỷ đồng tại kỳ quay số 119 được trao cho ông Q. đến từ Hà Nội, và giải Jackpot 2 có giá trị cao nhất là hơn 70 tỷ đồng tại kỳ quay số 95 được trao cho anh V.T.C đến từ Cần Thơ. Jackpot 1 hiện đang mức 257 tỷ sau kỳ quay ngày 19/3, dự kiến vào kỳ quay tiếp theo sẽ chạm mốc 270 tỷ đồng. Với đà tăng trưởng khoảng 15 tỷ đồng/kỳ như hiện tại, giá trị giải thưởng Jackpot 1 của Power 6/55 có khả năng vượt qua mốc 300 tỷ đồng ở vài kỳ quay số mở thưởng tiếp theo, thậm chí có thể phá vỡ kỷ lục gần 304 tỷ đồng của giải thưởng mà ông Q. từng may mắn trở thành chủ nhân cách đây 6 năm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, miền Bắc duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm với mức nhiệt thấp nhất 16-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Ban ngày, nền nhiệt tăng thêm khoảng 4 độ C so với một ngày trước khiến thời tiết ấm hơn, cao nhất 21-24 độ C. Từ nay đến cuối tuần, không khí lạnh dần suy yếu khiến nền nhiệt tăng nhẹ qua từng ngày. Thời tiết khô ráo, một số thời điểm có thể cảm thấy oi nóng. Ở Nam Bộ, nắng nóng có dấu hiệu giảm cả về cường độ và diện tác động.