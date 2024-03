Bản tin 8H: Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tỉnh Vĩnh Long

TPO - Ngày 18/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Ngày 18/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Hồ Văn Minh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Hồ đến công tác tại Ban Nội Chính Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.Luân chuyển, chỉ định đồng chí Trần Ngọc Bá Nhân - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến công tác giữ chức Bí thư huyện ủy Long Hồ. Điều động đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh về công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Điều động đồng chí Nguyễn Thanh Cần - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã Bình Minh đến công tác tại HĐND tỉnh, chỉ định tham gia Đảng đoàn, bầu giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 18/3, tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở. Tại hội nghị, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Lai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam từ ngày 20/3/2024.

Tối 18/3, lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Trị cùng người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích một nam sinh lớp 9, nghi bị nước cuốn trôi sau khi trượt chân rơi xuống kênh thủy lợi. Nam sinh mất tích là Đ.T.M.D., học sinh lớp 9 Trường Tiểu học và THCS Lý Tự Trọng, thị xã Quảng Trị. Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, D. ra đoạn kênh thuộc địa phận phường 2, thị xã Quảng Trị để câu cá. Đến khoảng 15h10, nam sinh này biến mất, để lại dụng cụ câu cá trên bờ kênh.

Chiều 18/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, tỉnh Nghệ An thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, ảnh hưởng lớn đến người dân, sản xuất nông, lâm nghiệp, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng nề. Cụ thể, đã làm 3 người chết, 5 người bị thương, 39 nhà bị sập, thiệt hại trên 70%; 793 nhà tốc mái, hư hỏng; 15 nhà bị di dời khẩn cấp; gây ra nhiều thiệt hại về sản xuất nông, lâm nghiệp và các công trình hạ tầng… Ước tính thiệt hại về kinh tế khoảng 667 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 2/2024, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 24.711 chuyến bay, tăng khoảng 3.300 chuyến bay so với các tháng trước đó. Trong đó, Vietnam Airlines 10.383 chuyến, VietJet Air 9.639 chuyến, Bamboo Airways 2.089 chuyến, Pacific Airlines 1.496 chuyến; VASCO 506 chuyến và Vietravel 598 chuyến. Trong số chuyến bay các hãng hàng không Việt Nam khai thác có 7.991 chuyến bị chậm giờ, chiếm tỉ lệ 32,3%, tăng vọt so với tháng trước đó (19,3%). Tháng 2 có 16.720 chuyến bay đúng giờ, chiếm tỉ lệ 67,7%, giảm mạnh so với tháng trước (80,7 %).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 19/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 10 độ C. Mức nhiệt này thấp hơn 5-7 độ C so với một ngày trước, riêng khu vực Tây Bắc có nơi giảm 10 độ C. Không khí lạnh tràn về giúp nồm ẩm tạm chấm dứt, độ ẩm giảm nhanh. Dù vậy, ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1500m, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào rải rác với lượng 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Từ chiều 19/3, mưa dông lan rộng ra khắp khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên.

Tối 18/3, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã công bố kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang liên quan đến vụ hơn 360 người ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà tại quán Trâm Anh. Cụ thể, kết quả cho thấy đã phát hiện khuẩn Salmonella và Bacillus cereus trong cơm gà chan sốt trứng, gà xé. Với mẫu hành phi, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với khuẩn Salmonella. Ngoài ra, vi khuẩn Staphylococcus aureus còn được phát hiện trong mẫu gà xé. Mẫu dưa chua còn phát hiện có khuẩn Bacillus cereus và Escherichia coli. Mẫu nước máy tại vòi khu vực chế biến dương tính với vi khuẩn Escherichia coli và Coliform. Trong mẫu nước giếng lấy tại thùng chứa nước giếng rửa dụng cụ dương tính vi khuẩn Escherichia coli, Coliform và Pseudomonas aeruginosa. (XEM CHI TIẾT)