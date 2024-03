Bản tin 8H: Có người trúng Vietlott hơn 25 tỷ đồng

TPO - Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá hơn 25 tỷ đồng của sản phẩm Mega 6/45.

Theo thông báo của Vietlott, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.172 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào tối 15/3, Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã xác định có 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá 25.152.452.500 đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.172 của sản phẩm Mega 6/45 là: 09 - 11 - 16 - 29 - 31 - 33. Người trúng giải được xác định là một khách hàng của nhà mạng Viettel. Ngoài ra, Hội đồng quay thưởng của Vieltott còn tìm ra 64 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.754 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 24.843 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Trưa 15/3, Công an xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) phát đi thông báo tìm nữ sinh Nguyễn Thị Hằng, đang học lớp 10 ở một trường THPT trên địa bàn Hà Nội. Theo trình báo của gia đình, nữ sinh Nguyễn Thị Hằng (16 tuổi, ngụ xã Quang Tiến) đi khỏi nhà từ 12h trưa 9/3 đến nay chưa về nhà. Hằng cao 1m55, tóc đen hơi xoăn dài ngang lưng. Khi đi, nữ sinh mặc áo khoác đồng phục học sinh màu đen trắng, quần dài màu đen, giày trắng và đem theo ba lô màu đen… Bố Hằng cho biết gia đình đã nhờ phía công an đăng thông báo tìm người nhưng sau gần 1 tuần, vẫn chưa rõ tung tích nữ sinh.

Ngày 15/3, ông Phan Hữu Duy, Phó chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ cho biết, hiện tại huyện vẫn đang tiếp tục đôn đốc, vận động người dân trả lại số tiền mà địa phương đã chi sai để đền bù GPMB Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1, diễn ra giai đoạn từ năm 2013. Cụ thể, vào thời điểm từ năm 2013 - 2015, UBND huyện Phù Mỹ phê duyệt phương án, chi tiền bồi thường, GPMB phục vụ Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1. Đến năm 2018, khi quyết toán hoàn thành dự án thì phát hiện việc UBND huyện Phù Mỹ chi sai số tiền hơn 5,3 tỷ đồng cho hàng trăm hộ dân, buộc phải thu hồi nộp lại ngân sách Nhà nước.

Chiều 15/3, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đang truy tìm xe tải cán chết người rồi bỏ trốn.Theo camera an ninh ghi lại, khoảng 6h ngày 15/3, người đàn ông đang nằm ngủ trên vỉa hè ở đường ĐT743, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An. Lúc này, xe tải rẽ phải để quay đầu và chạy lên vỉa hè, cán trúng người đàn ông khiến nạn nhân tử vong. Sau tai nạn, xe tải không dừng lại mà rời khỏi hiện trường. Tại hiện trường, công an phát hiện có một ba lô màu đen, kiểm tra bên trong có đựng quần áo, giấy tờ tùy thân, thẻ sinh viên mang tên N.P.H. (SN 2003, quê Đắk Lắk). Tuy nhiên, qua xác minh nạn nhân không phải anh H. mà là một người khác.

Ngày 15/3, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thông tin, Cục vừa có quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vina Đại Việt (địa chỉ 292, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công ty này bị cưỡng chế do nợ thuế hơn 13,5 tỷ đồng. Từ tháng 12/2023 đến nay, công ty không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế do Cục Thuế tỉnh ban hành. Cục Thuế tỉnh Đồng Nai yêu cầu ngân hàng nơi Công ty Vina Đại Việt mở tài khoản trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp để nộp vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp diễn hình thái có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trong đó, phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trưa chiều trời nắng; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi nắng nóng. Nồm ẩm ở những khu vực trên sẽ kéo dài đến khoảng ngày 18/3. Ngày 19/3, nhiều khả năng gió mùa Đông Bắc tràn về và ảnh hưởng tới khu vực Bắc Bộ, hiện tượng nồm ẩm sẽ chấm dứt. Sáng và chiều 16/3, thời tiết TP.HCM nhiều mây, sau đó mây giảm trời chuyển nắng và nắng nóng. Nhiệt độ dao động trong khoảng 35 độ C - 37 độ C, tăng 1 độ so với ngày hôm trước.

Ngày 15/3, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã báo cáo nguyên nhân ban đầu về vụ cháy hơn 200 xe máy là tang vật vi phạm tại trụ sở Công an huyện Tánh Linh. Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm cho biết, khi vừa đưa phương tiện vi phạm về nhà tạm giữ, một cán bộ thực hiện việc hút xăng ra để đưa vào bảo quản theo quy trình. Một lúc sau, một chiến sĩ công an nghĩa vụ tại Công an huyện Tánh Linh khi đi ăn cơm về đã ném điếu thuốc vừa hút xong, gió mang theo tàn thuốc bay ngược vào đúng vị trí đang hút xăng dẫn đến cháy. (XEM CHI TIẾT)